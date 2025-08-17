自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

中華民國世界兒童畫展頒獎 今年42國逾6萬件作品參賽

2025/08/17 18:40

教育部政次張廖萬堅（左4）為中華民國第56屆世界兒童畫展頒獎。（記者楊綿傑攝）教育部政次張廖萬堅（左4）為中華民國第56屆世界兒童畫展頒獎。（記者楊綿傑攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕中華民國第56屆世界兒童畫展今天頒獎，今年共有41國1萬多件作品、台灣5萬多件作品參賽，教育部政次張廖萬堅表示，該獎可促進台灣與國際的美術交流，也能豐富孩子國際、創作等面向的視野。獲獎作品將於台灣藝術教育館展出本月24日止。

今年世界兒童畫展共有美國、日本、馬來西亞、泰國、聖露西亞等41個國家參加，國內5萬多件、國外1萬多件作品報名參賽，最後選出國內特優獎88件、優選獎256件，國外金牌獎25件、銀牌獎35件、銅牌獎60件，今頒獎典禮有來自泰國、菲律賓、馬來西亞、香港等19位學生出席。

中華民國第56屆世界兒童畫展今舉辦頒獎典禮。（記者楊綿傑攝）（記者楊綿傑攝）中華民國第56屆世界兒童畫展今舉辦頒獎典禮。（記者楊綿傑攝）（記者楊綿傑攝）

教育部政次張廖萬堅表示，美術教育對台灣來講可豐富孩子成長過程的養分，以前自己也曾參加過比賽，是因為想透過色彩、線條，展現自己的思維，表達自己想要的世界。此競賽可說是國際上最悠久的兒童創作比賽，56屆以來已有152國曾參與，促進台灣與國際美術教流，不只能夠得到更多國外的友誼，也能豐富孩子國際、創作面向的視野。

獲獎者致詞代表，台中市立向上國中學生林盈臻表示，自己從小就喜歡美術，2歲就拿筆亂畫，能畫畫就感到很快樂，很感謝父母一直支持，以及老師的指導，讓自己對未來創作更有信心。

台東金峰鄉介達國小學生蘇玹穿著族服上台發表獲獎感言。（記者楊綿傑攝）台東金峰鄉介達國小學生蘇玹穿著族服上台發表獲獎感言。（記者楊綿傑攝）

台東金峰鄉介達國小生蘇玹則穿著族服上台，他介紹自己的畫作是「豐收季」，畫中的人在收小米，山可以狩獵、河川可以抓魚蝦、洛神花可以做蜜餞、紅藜可以裝飾、花生可以剝殼煮來吃，完整表達家鄉特色。

來自波蘭的Krystyna Mol malarstwo 曾於第34屆賽事獲金牌獎的，當年在人生困頓中，繪畫支持了她，目前從事繪畫工作同時修完心理學，是一位藝術治療師。第52屆賽事獲銅牌獎的聖露西亞Serena Mitchell 則就讀藝術科系，已開始接案從事藝術創作。他們皆錄製影片感謝大會提供了舞台，激勵他們人生旅程培養深厚的藝文素養。

