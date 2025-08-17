自由電子報
范曾為人爭議大 曾宣稱拍賣會買到他的畫都是假的

2025/08/17 18:18

以范曾繼子范一夫為名的小紅書帳號突PO出3張范曾看展照片。（圖擷取自小紅書）以范曾繼子范一夫為名的小紅書帳號突PO出3張范曾看展照片。（圖擷取自小紅書）

〔記者凌美雪／台北報導〕87歲中國知名書畫家范曾傳出失聯羅生門，中國網民盛傳范曾疑似被小50歲的第4任妻子捲走20億人民幣（約新台幣83.6億元）財產，親生女兒范曉蕙稱父親和收藏都下落不明，引發中國媒體關注。

1938年生的范曾，在中國被視為書畫界的領軍人物，從上個世紀80年代就相當出名，不僅是最早進入國際兩大拍賣會的中國當代畫家，作品也被中國官場視為餽贈的熱門禮品，可說名利雙收。

范曾的作品也曾在台灣掀起收藏熱，但第一個在台灣為范曾辦個展的藝術投資專家王定乾，就曾形容范曾：「很會宣傳自己、市場寵兒，但褒貶不一。」原因是有一次范曾來台，竟宣稱透過拍賣會或其他管道買到他的畫（不是親自向他買的），都是假的，引發台灣藝術市場一片譁然，連兩大國際拍賣會也一度不敢碰他的作品，還來更常有收藏范曾畫作的人，四處打聽哪裡可以鑑定范曾畫作的真偽。

