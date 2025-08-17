自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

2025台中市當代藝術家邀請展今開幕 362位台中藝術家聯袂展出

2025/08/17 20:19

2025台中市當代藝術家邀請展開幕，共集結362位藝術家聯袂展出。（市府提供）2025台中市當代藝術家邀請展開幕，共集結362位藝術家聯袂展出。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中部藝術界年度盛事今天登場，第27屆「台中市當代藝術家邀請展」今（17）日於大墩文化中心舉行開幕式，副市長黃國榮代表市長盧秀燕頒獎；今年有18位藝術家首度參展，其中一位年僅20歲，共集結362位台中當代藝術家聯袂展出，刷新歷屆規模紀錄。

「台中市當代藝術家邀請展」是國內參展人數最多的公辦展覽，也是台灣藝文界的重要指標性展會之一。每年夏季，台中市籍藝術家齊聚大墩文化中心，以墨彩、書法、篆刻、油畫、膠彩、水彩、版畫、雕塑、工藝、攝影及複合媒材等11大類展品，呈現藝術家對生活、文化與信仰的深刻回應與創作轉化。

集結362位臺中市當代藝術家作品，大墩文化中心17日熱鬧開展（市府提供）集結362位臺中市當代藝術家作品，大墩文化中心17日熱鬧開展（市府提供）

今年共有18位藝術家首度參展，背景多元，包含來自「台中市美術家接力展」的7位創作者、曾獲大墩美展前三名的8位，以及曾獲全省美展金牌、台灣美術新貌獎與現職助理教授資格的新當代藝術家。儘管創作媒材各異，皆以細膩觀察、豐富視角描繪日常、自然與人文主題，為展覽注入活潑新意。

其中首度參展的藝術家謝繡妃以〈小傲嬌組曲〉細膩描繪貓咪神情，流露溫柔幽默的生活情感；張瑋翎的〈冥婚〉融合傳統工筆與金箔技法，呈現民俗儀式的藝術詮釋；蔡庭歡則以版畫作品〈蛇來福到果滿滿〉融合伊甸園與蛇的象徵意涵，傳遞祝福與希望。

陳銘穎（中）是今年最年輕的參展藝術家，年甫20歲。（市府提供）陳銘穎（中）是今年最年輕的參展藝術家，年甫20歲。（市府提供）

此外，年僅20歲也是今年最年輕的參展藝術家陳銘穎，以去年大墩美展水彩類第二名之姿參展，其作品〈海灘男孩〉捕捉少年專注於沙灘球類運動的瞬間，畫面充滿青春動感與光影節奏。

大墩文化中心表示，「台中市當代藝術家邀請展」自1999年首辦至今，已邁入第27屆，始終扮演藝術跨世代交流的平台，展期自即日起至9月3日。

