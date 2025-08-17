自由電子報
藝文觀點

作家部長力推出版跨域 繼「繪本學校」後將開「編劇學院」

2025/08/17 21:51

文化部長李遠（左4）今天出席出版記者會，開心宣布新政策。（文化部提供）文化部長李遠（左4）今天出席出版記者會，開心宣布新政策。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李遠今（17）日出席金漫大獎得主阮光民改編邱祖胤小說，以台灣布袋戲為主題的長篇時代漫畫《空笑夢圖像小說：第一卷 黃金樓》新書發表。看見文化部「中長篇漫畫產製計畫」具體案例，開心地預告，接續「繪本學校」後，文化部將推出「編劇學院」，期待聚集更多不同領域的藝文工作者，透過更為多元的方式讓世界看見。

李遠表示，「中長篇漫畫產製計畫」補助出版社製作3至5集的中長篇漫畫，並鼓勵進行外譯出版及跨域應用，以帶動漫畫相關人才、技術與製作規模升級，目前已經徵件3次，共計補助23案。累積已出版或公開連載作品計9部，其中包含在國內外有一定實績的漫畫IP續集，以及極具發展潛力的全新作品，《空笑夢圖像小說：第一卷 黃金樓》也是成果之一。

李遠指出，文化部今年特別推出「下一本作品」獎勵，將來金漫獎「漫畫新人獎」、「年度漫畫獎」及「金漫大獎」獎項得主，都可以申請60萬元獎勵，接續創作下一本漫畫；首屆「青漫獎」則鼓勵高中職年紀的青少年創作、關注台灣漫畫。而為了鼓勵跨域創作，影視局今年特別將「動畫製作」獨立徵件，並鼓勵結合台灣漫畫、繪本、小說或IP創作改編，有近半數獲補助作品都提出跨域創作的計畫。

李遠預告，接續「繪本學校」後，文化部將推出「編劇學院」，也期待聚集更多不同領域的藝文工作者，共同壯大台灣文化內容產業。

