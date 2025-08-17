限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
阿部瑪利亞回日本逛台灣市集 玩夜市套圈圈 見一物直呼卡哇伊
阿部瑪利亞在台灣文化祭兌換香腸。（文總提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕「We TAIWAN」台灣文化世博在大阪，3週活動進入尾聲，文化總會首度移師大阪舉辦的台灣文化祭「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」，也於第2週人潮爆棚，今（17）日落幕，計2週共4天的市集，加總突破10萬人次。
文總表示，日本YouTuber阿部瑪利亞今天也現身市集，看到「We TAIWAN」吉祥物a-We直呼「卡哇伊」，盛讚台灣人的文化認同感超強。
請繼續往下閱讀...
阿部瑪利亞特體驗了犀牛盾製作小吊飾、拍攝台式證件快照、夜市套圈圈遊戲等，也品嚐了蔥油餅、珍珠奶茶、黑橋牌香腸。開心地說，身為在台灣生活的日本人，這次回到日本，看得出來日本人對台灣文化的喜愛，十分新奇有趣。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應