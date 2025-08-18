本來自萬華的筆記本？ 京都橘高校顧問逛台灣文化祭有新想法

TAIWAN PLUS市集4天突破10萬人次。 （文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化總會首度到大阪舉辦台灣文化祭「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」，昨（17）日落幕，計2週共4天的市集，突破10萬人次。多位與台灣有深厚情誼的日本政商名人都陸續到場力挺，文總秘書長李厚慶表示，日本朋友愛台灣的心讓他感受到台日友情的溫暖。

這些台灣的好朋友們逛完市集最大的發現，竟是能不斷發掘到台灣厲害的文化品牌。李厚慶表示，TAIWAN PLUS把更多日本朋友還不認識的台灣介紹給他們，可能會透過某一個品牌攤位，進而產生想到台灣造訪店家的想法。

比如曾受文總邀請來台演出的京都橘高校吹奏樂部，其所屬的京都橘學園顧問梅本裕，連續兩週來到TAIWAN PLUS，他在市集中買了萬華店家「PAPERWORK紙本作業」的筆記本，就計劃下次來台灣時要去發掘更多厲害的文化品牌。

