4天賣200公斤白飯是什麼概念？ 這家魯肉飯收服日本人的胃

〔記者凌美雪／台北報導〕首度移師大阪舉辦的台灣文化祭「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」，昨（17）日風光落幕，除a-We週邊之外，這次也出現不少排隊美食，包括台灣啤酒熱銷超過2000罐、五燈獎魯肉飯賣出近2百公斤白飯、柯亞果醬80公斤的產品銷售一空，台灣甜商店更是單日營業額則近80萬日圓，人潮從早到晚不間斷，可見抓牢了日本民眾的口味。

文總與連江縣政府共同主辦的「第3屆馬祖國際藝術島」，也趁機到日本宣傳一波；而首次參與的手機殼品牌犀牛盾，則以1700個回收手機殼將攤位打造成大型展區，結合台日文化小知識，比如台灣犬、紅色塑膠椅、擲筊、台式早餐等，還有台灣景點與美食。讓許多曾造訪過這些的地方與美食的日本民眾，都大呼驚喜與懷念。

