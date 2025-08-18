藝術無距離！雲林11鄉鎮化身劇場邀你追劇3個月

2025雲林「藝術宅急便」8月23日起跑，連續3個月在縣內11個鄉鎮演出。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2025雲林「藝術宅急便」本週六8月23日在元長鄉鰲峰宮登場，連續3個月每週六、日，在全縣11個鄉鎮有布袋戲、舞蹈、馬戲、音樂等不同類型的精采表演，雲林縣長張麗善邀請民眾跟著藝術下鄉，一起來感受文化的溫馨。

縣府文化觀光處今（18）日召開2025雲林藝術宅急便記者會，張麗善指出，雲林擁有深厚文化底蘊，從布袋戲、戲曲到當代音樂、舞蹈與馬戲，都是珍貴的文化資產，為把藝術的溫度送到每個角落，讓藝術扎根，雲林連續多年舉辦「藝術宅急便」，邀請知名表演團隊下鄉巡演，把宮廟廣場、學校操場、圖書館旁變成表演舞台，讓文化不分城鄉、藝術無距離。

2025雲林「藝術宅急便」邀請太日樂集等10個表演團隊接力演出。（記者黃淑莉攝）

文觀處長陳璧君表示，今年活動除延續過去精彩內容，還結合文化部「振興偏鄉巡演計畫」，擴大邀請全台優秀團隊參演，春河劇團、身聲劇場、FOCASA馬戲團、台灣青年管樂團及雲林縣傑出演藝團隊太日樂集、鳳武薪傳、廖文和布袋戲團、台灣特技團與壞鞋子舞蹈劇場，涵蓋布袋戲、兒童劇、音樂、舞蹈、特技與馬戲等類型，風格多樣、場場精采。

陳璧君說，看表演還有好禮拿，只要觀看任一場次演出即可獲得一點，集滿3點就可兌換專屬手機吊帶或硅藻土杯墊，集滿5點可獲限量U型枕或文青款冷水壺，8場都參加可獲得限量設計的T恤一件。另外每一場都有摸彩活動，有50吋電視、桌上型循環扇等家電。相關表演時間、地點可上「雲林縣政府文化觀光處」官網或臉書粉絲專頁查詢。

