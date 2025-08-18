竹市「香山人的冰箱」老照片徵集活動開跑 挖掘常民記憶與地方故事

竹市「香山人的冰箱」老照片徵集活動開跑。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市文化局為保存與推廣新竹市香山區與海岸周邊的珍貴歷史記憶，特別辦理「香山人的冰箱」老照片徵集活動。文化局表示，此次活動徵求拍攝日期至少於30年前（含）以上（約民國85年之前）的珍貴影像，經審查委員會選定50張具有時代意義、地方特色之代表性老照片作為展示規畫，入選照片將由主辦單位支付每張照片800元的授權使用費，邀請市民共同挖掘常民記憶與地方故事。

市府表示，竹市近年隨著產業結構變遷及都市發展，可觀察到南香山地區傳統產業及地方經濟活力的變化。香山地區早期以工業和漁業為主，但近期快速變化中，慢慢轉型以觀光旅遊為主。為記錄、保存南香山產業的變遷，文化局特別以香山濕地周邊社區為題，辦理在地資料徵集活動，為香山地區留下珍貴的地方資料。

文化局表示，此計畫目的在蒐集香山區沿海各里，凡美山里、海山里、鹽水里、內湖里、南港里、中隘里、南隘里、大湖里、茄苳里等區域，有關香山濕地生態、產業、歷史的相關第一手資料，如照片、文件，或早期報紙、雜誌、文獻資料等。徵集時間即日起至9月30日止，每位參與者可提供多張照片，實體照或電子檔皆可。有意願提供者，文化局將派專人前往蒐集掃描，並期望藉由口述分享引領市民從日常中挖掘與探勘記憶，同時建構資料，書寫常民歷史。

文化局補充，此次活動除了以徵集活動蒐羅珍貴文獻資料，並與在地居民合作，將於11月辦理走讀及研習活動。藉由走讀探訪，親臨現場，挖掘常民記憶，讓溼地不僅僅是文字紀錄，更是生活日常的一部分。同時，亦增加在地居民對居住土地的認識，增進居民間凝聚力。詳情請參考徵集活動辦法（ https://reurl.cc/2QzOm9 ）。

