台南「巷仔Niau」化身月老小幫手 玩紅線串起12景點

台南吉祥物「巷仔Niau」玩起月老紅線，化身月老小幫手。（南市文化局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南七夕嘉年華活動浪漫開跑，台南吉祥物「巷仔Niau」化身月老小幫手，現身12處景點營造七夕氛圍，串聯古蹟、文創園區及廟宇等地，即日起至9月5日邀請民眾展開一場城市浪漫尋訪。

南市文化局打造沉浸式「紅線祈願」裝置，推出「巷仔Niau玩月老紅線」活動。文化局長黃雅玲表示，今年以「月老紅線」與「IP帶路」為雙主題，讓七夕文化走進街區與生活，也讓傳統節慶更具新意。活動遍12處景點，分布於台南最具魅力的街區與地標，結合大、小型裝置藝術以及線上動畫，力邀民眾尋找「巷仔Niau」，同時也感受台南獨有的七夕浪漫氛圍。

月老小幫手「巷仔Niau」，現身12處景點營造七夕氛圍。（南市文化局提供）

七夕嘉年華號召店家串聯響應活動，自8月15日至9月5日，是府提供「巷仔Niau」剪影圖案免費下載，邀請商家利用紅線手作串接，製作獨特裝飾品，打造各具特色的七夕場景。透過街區氛圍營造與民間響應，將整座城市變成大型浪漫舞台。

此外，8月29、30日將舉辦「露天月老電影院」，特別規劃映前導讀，由專家導覽電影主題背景，讓觀眾更深入理解愛情故事。播放片單包括《回來安平港》，選在安平區上映，呼應海港與愛情的記憶；以及年輕奇幻愛情片《再說一次我願意》，則於藍曬圖播映，與文創園區氛圍呼應，吸引年輕世代駐足。

