庄頭劇場到金門 孫翠鳳領銜演貓神 背後重點竟非誰才是貓神

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部「庄頭劇場 藝日限定」離島第2站，將於8月23日在金門縣金城鎮莒光共融公園登場。「台灣品牌團隊」明華園戲劇總團睽違10年再赴金門戶外演出，由明華園總團無敵小生孫翠鳳、當家小旦鄭雅升、第一丑角陳勝在領銜，攜手明華園戲劇家族共同呈獻《貓神》。

《貓神》是明華園總團於2009年慶祝創團80週年的代表作，也是總團首部懸疑題材作品，由首席編導陳勝國汲取胡撇仔戲的精華，同時融合現代創意元素，重現50年代台灣歌仔戲黃金內台時期的舞台機關變景及華麗東洋歌舞劇風，曾受邀做為2014年台中國家歌劇院落成啟用的開幕大戲。

《貓神》劇情內容圍繞中原、契丹之間的邊防大城「真定府」，契丹公主與真定府總督頭命喪「迎賓樓」，引發關注。兇手直指江湖上人人聞風喪膽的「貓神」，明華園總團長陳勝福曾說，這齣戲特別之處是，觀眾即使一開始就猜出貓神的真實身份，但在抽絲剝繭尋找兇手的過程，更重要的是隱藏在故事背後的真相、人性與真情。庄頭劇場演出訊息可詢臉書專頁（https://www.facebook.com/equitymoc）。

