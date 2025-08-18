捷克最受歡迎設計展登台 看視覺語言如何「識別」歷史與文化

「識別」展開幕記者會，左起故宮院長蕭宗煌、策展人飛利浦、捷克中心台北主任馬凱棠、捷克經濟文化辦事處副代表盧貝可娃、台灣設計研究院院長 張基義、台博館館長陳登欽 。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕由捷克中心台北與經濟部產業發展署共同主辦、捷克經濟文化辦事處協辦、台灣設計研究院執行的「識別一捷克平面設計的故事」展覽，將於明（19）日在松山文創園區台灣設計館02展間開展。

榮獲2024年捷克音樂大獎 Ceny Anděl「最佳爵士專輯」肯定的Alf Carlsson / Jiří Kotača Quartet樂團於記者會現場演出。（記者凌美雪攝）

今日舉辦記者會，包括捷克經濟文化辦事處副代表盧貝可娃（Martina RUBESKOVA）、捷克中心台北主任馬凱棠（Markéta Lipold Záhumenská）、策展人菲利浦（Filip Blažek）等，皆親自出席，與捷克藝術文化界素有淵源的故宮院長蕭宗煌，以及目前有展覽正在捷克進行中的國立台灣博物館館長陳登欽也出席力挺。

請繼續往下閱讀...

「識別」展繼去年在布拉格康帕現代藝術博物館創下3.4萬人次觀展佳續、成為年度最成功展覽後，經過策展人精心挑選，展開全球巡迴，今年2月首度亮相倫敦，第3站也是亞洲首站落腳台灣。

國徽、國旗等，都是捷克國家身分的一部分，也在「識別」展出設計的理念與過程。（記者凌美雪攝）

策展人Filip Blažek表示，雖然巡迴展的規模大約只佔原展覽的一部分，但力求呈現展覽的精華。這場跨越150年的國際級設計盛事，將捷克平面設計的經典與當代之作帶到台灣，讓設計的熱愛者、專業人士與文化愛好者得以近距離領略，平面設計如何成為閱讀歷史與文化的「視覺語言」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法