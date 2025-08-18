白恐經歷報導文學先驅胡子丹辭世 文化部頒旌揚狀

白恐受難者胡子丹辭世，國家人權博物館館長洪世芳（右）代表頒贈文化部旌揚狀，由家屬申如玉（左）代表受贈。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕五0年代白色恐怖受難者胡子丹於今年月4月14日辭世，享壽96歲，國家人權博物館館長洪世芳於（18）日代表文化部長李遠頒贈文化部旌揚狀，由家屬申如玉女士代表受贈。

文化部表示，胡子丹生於1929年，為1951年5月17日第一批移監綠島的白色恐怖受難者之一。胡子丹在綠島期間常被指派參與戲劇演出，也利用時間廣泛閱讀，經常在《新生月刊》發表生活雜感，養成日後快速寫作的能力。1963年，靠著在綠島服刑近9年自修苦讀的知識創業成立「天人出版社」，並於1970年參與30間出版社於中華商場附近成立的「中國書城」，催生成立「中華民國出版事業協會」，對於七0年代蓬勃發展的出版業貢獻良多。

解嚴後，胡子丹（以「秦漢光」為筆名） 自1989年4月開始，在《新聞天地》撰寫專欄「我在綠島三千兩百一十二天」，共連載36回約15萬字，以鮮活生動筆觸描述白色恐怖經歷，包括左營「招待所」的真相；首批移監綠島新生訓導處的過程等。後更陸續出版多本與綠島經驗相關的書籍。

文化部指出，胡子丹是台灣首位根據親身經歷，書寫白色恐怖傳記文學的作者，為白色恐怖歷史報導文學之先驅。他以幽默獨特筆觸的反差感，描述戒嚴時期社會環境的高壓與個人恐懼，寫活受難者生命史及歷史真實。其筆下真實的歷史見證，對重建白色恐怖遺址，還原歷史真相，具重大意義。

