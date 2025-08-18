「銀座天國」首度來台 與大倉久和匠心呈現傳承140年極致美味

東京銀座天婦羅名店「銀座天國」，8月19至22日客座大倉久和大飯店。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕 東京銀座天婦羅名店「銀座天國」的家訓是「絕不能改變這個味道」，第5代傳人露木佐瑛子說，她的使命就是將這個味道傳承下去。想知道這個傳承140年的美味不用遠赴日本，8月19至22日即可在大倉久和大飯店品嘗到。為了讓美食與奢華住宿的完美體驗一次擁有，大倉久和在銀座天國客座期間同時推出1泊2食特別住宿專案，內含銀座天國天丼2客、歐風館早餐2客、以及高樓層大倉菁英客房1晚住宿，盡享味蕾與身心的極致款待。

「銀座天國」第5代露木佐瑛子，歡迎台灣遊客日後也能前往日本本店品嘗。

「銀座天國」4天客座盛宴匠心演繹4款限定套餐，圖為天丼套餐。（大倉久和大飯店提供）

明治18年（1885年）創業於東京銀座的銀座天國，店名出自日文天婦羅的「天」和初代創業者露木國松的「國」。歷經日本5個年號的更迭，從屋台店發展到高級天婦羅品牌餐廳，與時精進的是專注天婦羅料理的職人技藝、新式專屬吧台座席體驗的「銀座天國 栞」；不變的是擄獲無數消費者的秘製醬汁。銀座天國此次來台客座，最堅持的就是這個專屬醬汁，連同炸天婦羅的油、專用的天丼碗、料理及服務流程等，都是日本原汁原味呈現。

「銀座天國 栞」在天婦羅吧台為客人現炸天婦羅。（大倉久和大飯店提供）

銀座天國 栞」料理長渡邊利清此次帶來私房特別料理「絲滑地瓜」。（大倉久和大飯店提供）

大倉久和說明，4天客座盛宴匠心演繹4款限定套餐：天婦羅吧台橘套餐和花套餐、和食座位區天丼套餐、以及為台灣賓客製作的限定天重套餐，帶領台灣賓客走進東京銀座的經典時光，感受專業天婦羅料理人一口入魂的技藝與四季旬味交織的極致感動。尤其本次「銀座天國 栞」還帶來每日限量私房特別料理「絲滑地瓜」，外酥內綿、香甜絲滑的口感，在麻油香氣交織之下，呈現不同層次的甜美滋味在舌尖驚豔綻放，由於現點現炸需時30分鐘，想品嘗必需先預訂。更多相關內容詳詢大倉久和大飯店官網。

