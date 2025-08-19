台北愛樂合唱團本週前進大阪世博 精選曲目很台灣特色

台北愛樂合唱團將赴大阪世界博覽會TECH WORLD快閃高歌。（台北愛樂提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北愛樂合唱團將於8月21、22日前進大阪世博「TECH WORLD」館獻唱，曲目很台灣特色。

根據社群平台X於7月公布的聲量排行榜，玉山數位科技株式會社策劃的「TECH WORLD」館排名第5，調查中更顯示，「TECH WORLD」的主要關鍵詞彙，其實與台灣的連結高達96%；館內以「科技、人文、台灣特色」為核心，打造了3個沉浸式劇場，並結合科技實力，呈現了生命、自然和未來的主題。展館外觀以「心之山」為設計靈感，結合可回收金屬建材，呈現山巒意象。

台北愛樂表示，此次合唱團將於場館內演唱國語、台語、客語及原住民語名曲，以民謠吉他、木箱鼓和最容易產生共鳴的音樂「人聲」呈現，如世界華語歌曲經典〈月亮代表我的心〉、客家流行金曲〈行過〉及卑南族古謠〈南王系之歌〉等，希望能帶給國際參觀者體驗文化共榮及音樂多元風貌。

