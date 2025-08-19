自由電子報
藝文 > 即時

朱文浩「水的饗宴」結合AI 帶民眾「走進」畫中

2025/08/19 10:16

朱文浩利用AI技術打造3D多媒體動畫牆，結合動人旋律，如讓人走進畫中。（圖由雲林縣政府提供）朱文浩利用AI技術打造3D多媒體動畫牆，結合動人旋律，如讓人走進畫中。（圖由雲林縣政府提供）

〔記者李文德／雲林報導〕國立虎尾科技大學多媒體設計系教授朱文浩熱衷於藝術繪畫創作，即日起至8月31日，他於縣府文觀處文化中心舉辦「水的饗宴」繪畫個展，展出30件油畫、水彩、動畫。朱文浩表示，此次展覽最大亮點是以AI技術打造3D多媒體動畫秀，精彩可期。

朱文浩「水的饗宴」繪畫個展，展出他30件與水有關的作品。（圖由雲林縣政府提供）朱文浩「水的饗宴」繪畫個展，展出他30件與水有關的作品。（圖由雲林縣政府提供）

朱文浩1996年取得美國普拉特藝術學院視覺傳達設計碩士學位，曾旅居紐約，且經常與世界各地藝術家交流。返台後，他將國際視野與台灣文化融合，利用本身視覺傳達專業，探究傳統與科技、藝術與互動的可能性，其作品曾獲「數位優勢數位藝術競賽」全國首獎。

朱文浩「水的饗宴」繪畫個展，展出他30件與水有關的作品。（圖由雲林縣政府提供）朱文浩「水的饗宴」繪畫個展，展出他30件與水有關的作品。（圖由雲林縣政府提供）

朱文浩表示，此次繪畫個展定調為「水的饗宴」，30幅油畫、水彩、動畫及互動影像，樣樣都呈現水的詩篇，此外更運用AI技術打造3D多媒體動畫秀，觀眾能以沉浸式方式「走進」畫中，體驗春夏秋冬各季節、各時段的光影流轉，展現水的生命力與流動感。

朱文浩指出，展覽另一大亮點是結合聲音與音樂，讓畫作搭配專屬情境旋律，強化臨場氛圍，希望讓民眾們有如置身畫家筆下生活場景，是一場「兼顧視覺與聽覺」的美感饗宴。

縣府文觀處長陳璧君指出，以AI技術打造身歷其境的觀展體驗，透過互動裝置與感應方式，讓畫中元素產生動態反應，觀眾能以更直觀的方式參與其中，誠摯邀請鄉親與藝文愛好者把握機會，前來體驗這場結合繪畫與科技的視聽盛宴。

