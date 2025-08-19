文化部繪本及圖文書創作獎勵 徵選30名新秀各60萬 還有後續

114年文化部繪本及圖文書創作新秀獎勵自即日起至9月30日徵件。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕為培育國內繪本及圖文書創作新秀，文化部去（113）年首度辦理「繪本及圖文書創作新秀獎勵」，今年度啟動第2次徵件，自即日起至9月30日止，未曾出版或曾出版2本以內的繪本或圖文書的本國新秀創作者均可申請，將徵選30名創作新秀，提供每名60萬元獎勵金及陪伴創作的培力輔導機制。

文化部轉述同為創作者的文化部長李遠表示，繪本對於創作者及文化內容的推廣、行銷，都是極具扶植潛力的文本。因此，他上任後便積極推動，包括創辦新秀獎勵、繪本及圖文書學校、金繪奬等，從挖掘新人、創作培力、出版、推廣行銷，建立一套最完整的支持體系。

文化部說明，去年第1屆共有920件申請，經3個月評審，最終選出30位新秀，自4月公布名單並啟動導師陪伴機制以來，目前已有3位創作者與出版社完成簽約，預計10月陸續出版。

文化部表示，新秀獎勵創作期程以1年為原則，除獎勵金外，將由評審委員擔任導師，展開個別輔導、小組共學，同時也辦理課程、出版媒合會等一系列培力輔導機制，將持續陪伴創作並與業界接軌，進一步更可結合翻譯出版獎勵，協助外譯推廣。相關要點及文件，詳詢文化部獎補助資訊網（https://grants.moc.gov.tw）。

