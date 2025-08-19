自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

全國影像好手齊聚南投 挑戰48小時極限創作

2025/08/19 15:27

南投48拍短影音限時創作賽，參賽隊伍進行參賽主題抽籤。（南投縣政府提供）南投48拍短影音限時創作賽，參賽隊伍進行參賽主題抽籤。（南投縣政府提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府主辦的「南投48拍短影音限時創作賽」，初賽共72件作品參賽，評選出8組隊伍晉級決賽，這8組來自全國各地的影視攝影創作好手組成的隊伍，今（19）日集結南投展開為期48小時的創作，參賽隊伍必須根據現場抽籤抽中的在地主題與情感主題，在48小時內完成作品，縣府盼藉由此競賽產生的創意作品，達到行銷南投目的。

南投48拍短影音限時創作賽決賽，19日舉行啟動儀式。（南投縣政府提供）南投48拍短影音限時創作賽決賽，19日舉行啟動儀式。（南投縣政府提供）

這項影片限時創作競賽活動，今天在中台灣創新園區舉行啟動儀式，參賽主題的抽籤環節別具巧思，參賽者需同時抽取「在地主題」與「情感主題」，並將兩者融合，成為最終作品的核心靈魂。在地主題涵蓋南投多樣風貌，包括集集的香蕉與集元果、名間的茶葉與品香茶業、埔里的百香果與果然好農、國姓的稻米與新豐農場、水里的食農教育與里山餐桌、南投市的舊宿舍活化與店家合座舍+众鍋、魚池的休憩活動如划涉立槳，以及中寮的蜂蜜與蜂國蜂蜜莊園。

情感主題則分別是「溫度」、「融合」、「突破」與「新鮮」，讓參賽者能以影像語言，結合產業故事與情感意象，創作出兼具在地特色與動人敘事的短片作品。由於參賽者必須在48小時內完成全部製作流程，考驗創作者的構思力、執行力與時間掌控。

縣府新聞及行政處長蔡明志表示，南投不僅擁有優美風景，更有許多充滿溫度與故事的產業與人物，希望透過攝影人的創意，將這份美好傳遞出去，讓南投的影像與世界對話，展現南投人的努力與夢想，達到行銷南投目的。

