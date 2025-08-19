向國際看齊 文化部首屆台灣國際兒少書展9月台中登場

文化部將辦首屆台灣國際兒少書展。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕義大利、韓國等均有知名國際書展，文化部向國際看齊，今年首度推出「台灣國際兒少書展」，採不綁定城市、每年擇一縣市辦理國際書展，首年選在台中市舉辦，除由台中市策畫主題城市館，另設置台灣漫畫館、繪本故事館、童書主題館、公民書區及從台北國際書展移展的義大利主題國館等，搭配國內外知名作家講座，讓民眾有多元閱讀饗宴。

文化部政務次長李靜慧指出，目前一年一度的台北國際書展是出版界重要大事，文化部思考除了台北以外，另以不綁定城市、採巡迴方式在台灣各個城市辦理國際性書展，讓文化力量可以擴散到台灣各地；因國家漫畫博物館籌備處去年落腳台中，首屆台灣國際兒少書展選擇在台中舉辦。



台中市文化局長陳佳君指出，台中主題城市館將以「森林」為核心意象，「台中大百科」主題書展，精選涵蓋台中在地產業、歷史記憶、自然地景、媽祖信仰等面向的好書，並有「書頁裡的奇幻旅程」互動遊戲裝置。

此外，繪本故事館以夢想為主題，展示100本與夢想有關的繪本，並結合科技，將《種子和風》故事轉化為光影與聲音的沉浸空間，參觀學童可拿起畫筆，將作品投影至牆面；文學書區以「文學與未來的距離」為題，精選書籍、互動活動與專題講座，讓年輕世代了解環境永續、社會公平及經濟發展的重要性。

由獨立出版聯盟、台灣獨立書店文化協會、台灣勞工陣線協會策畫的公民書區，有親子互動手作體驗，及講座分享親子共讀、母語培育等議題，另有策展深入討論各式社會議題出版品的背後精神。

台灣漫畫館以「台漫大發現．勇闖故事島」為主題，利用多元互動展區引領兒少探索原創台漫，結合展示與互動設計，再現經典場景與角色，探索台灣風土文化、歷史與環境議題；另有國內外知名的出版及策展人、創作者、插畫家、書店經營者、國際譯者等講座。

台灣國際兒少書展自9月18日到21日在台中國際展覽館展出，全票100元、優待票50元，門票均能在書展現場折抵消費，18歲（含）以下免費入場。

