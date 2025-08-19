自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

向國際看齊 文化部首屆台灣國際兒少書展9月台中登場

2025/08/19 19:40

文化部將辦首屆台灣國際兒少書展。（記者蘇孟娟攝）文化部將辦首屆台灣國際兒少書展。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕義大利、韓國等均有知名國際書展，文化部向國際看齊，今年首度推出「台灣國際兒少書展」，採不綁定城市、每年擇一縣市辦理國際書展，首年選在台中市舉辦，除由台中市策畫主題城市館，另設置台灣漫畫館、繪本故事館、童書主題館、公民書區及從台北國際書展移展的義大利主題國館等，搭配國內外知名作家講座，讓民眾有多元閱讀饗宴。

文化部政務次長李靜慧指出，目前一年一度的台北國際書展是出版界重要大事，文化部思考除了台北以外，另以不綁定城市、採巡迴方式在台灣各個城市辦理國際性書展，讓文化力量可以擴散到台灣各地；因國家漫畫博物館籌備處去年落腳台中，首屆台灣國際兒少書展選擇在台中舉辦。

台中市文化局長陳佳君指出，台中主題城市館將以「森林」為核心意象，「台中大百科」主題書展，精選涵蓋台中在地產業、歷史記憶、自然地景、媽祖信仰等面向的好書，並有「書頁裡的奇幻旅程」互動遊戲裝置。

此外，繪本故事館以夢想為主題，展示100本與夢想有關的繪本，並結合科技，將《種子和風》故事轉化為光影與聲音的沉浸空間，參觀學童可拿起畫筆，將作品投影至牆面；文學書區以「文學與未來的距離」為題，精選書籍、互動活動與專題講座，讓年輕世代了解環境永續、社會公平及經濟發展的重要性。

由獨立出版聯盟、台灣獨立書店文化協會、台灣勞工陣線協會策畫的公民書區，有親子互動手作體驗，及講座分享親子共讀、母語培育等議題，另有策展深入討論各式社會議題出版品的背後精神。

台灣漫畫館以「台漫大發現．勇闖故事島」為主題，利用多元互動展區引領兒少探索原創台漫，結合展示與互動設計，再現經典場景與角色，探索台灣風土文化、歷史與環境議題；另有國內外知名的出版及策展人、創作者、插畫家、書店經營者、國際譯者等講座。

台灣國際兒少書展自9月18日到21日在台中國際展覽館展出，全票100元、優待票50元，門票均能在書展現場折抵消費，18歲（含）以下免費入場。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應