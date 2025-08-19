陸委會證實約談舔共藝人 文化部重申「關心」的重點

台灣藝人赴中國發展，配合中國發表統戰言論，文化部重申已配合陸委會陸續約談，關心藝人所面臨的實際情況。（圖：資料照、取自微博、IG、臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕針對台灣藝人赴中發展，附和中國外長王毅「中國台灣省」等配合中共統戰的言論，被認為是舔共求發展。陸委會發言人梁文傑表示，已陸續約談相關藝人，文化部長李遠日前也證實，有配合陸委會約談中。

對此，文化部重申，文化部站在藝文產業主管機關立場，一向的原則是關懷藝人，關心他們在中國所遇到的狀況，避免被利用做為統戰的棋子，「文化部目前仍持續與陸委會共同了解各個藝人所面臨的實際情況，至於後續相關程序，仍將配合陸委會進行。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法