花燈工藝保存者林健兒辭世 文化部將頒贈旌揚狀

新北市傳統工藝「花燈工藝」保存者林健兒辭世，文化部將頒旌揚狀。（家屬、文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕新北市傳統工藝「花燈工藝」保存者林健兒於8月10日辭世，享壽84歲。文化部今（19）日發布新聞稿表示，文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

文化部說明，林健兒生於1942年，自幼喜愛工藝創作，畢業於國立台灣師範大學美術系畢業，精通國畫、油畫、水彩、圖案設計與雕塑，為其日後花燈藝術奠定扎實美術基礎。林健兒自1973年起任教於成功高中，期間帶領學生製作花燈及參加競賽，作品屢獲個人及團體佳績，1995年獲頒教育部教育文化獎章，2021年經新北市政府登錄認定為「花燈工藝」保存者。

林健兒專注大型花燈創作，對骨架結構、裱糊材料、燈光設計與色彩搭配都深入研究與創新，並將傳統民俗題材與現代美術設計手法結合，兼具藝術性與觀賞性，並於國內外各大燈會獲得高度肯定。李遠認為，林健兒長年投入花燈工藝的人才培育工作，並建構完整花燈製作工序工法與教學教案，花燈技藝備受各界敬重，對於無形文化資產的薪傳與發揚深具貢獻，因此，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

