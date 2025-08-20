自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

向軍人致敬！衛武營9/3招待國軍欣賞歌劇《羅恩格林》全本彩排

2025/08/20 14:10

2014年德國萊茵歌劇院演出劇照。（衛武營提供）2014年德國萊茵歌劇院演出劇照。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心由軍事基地蛻變而成，攜手德國萊茵歌劇院共製華格納歌劇《羅恩格林》台灣首演，將於9月3日軍人節招待國軍免費欣賞歌劇《羅恩格林》全本彩排，向辛苦犧牲奉獻國軍致敬。

2014年德國萊茵歌劇院演出劇照。（衛武營提供）2014年德國萊茵歌劇院演出劇照。（衛武營提供）

德國歌劇大師華格納名作《羅恩格林》故事始於國家建軍備戰，德國國王海恩里希為抵抗來自東方入侵，前往布拉邦公國招募軍隊，因而涉入女主角艾爾莎家族和泰拉蒙伯爵的爵位繼承紛爭，雖然最後男主角聖杯騎士羅恩格林未能跟隨國王出征，但仍預示戰爭定會勝利。

此外，衛武營自清朝時期即為台灣重要軍事駐地，逾百年歷經清朝領地、日治時期到二戰後政府遷台，尤其近代做為新兵訓練中心，將無數青年打磨成保衛國家精兵悍將，如今蛻變為衛武營國家藝術文化中心，秉持國軍精實勤奮精神，以藝術文化形式滋養民眾心靈，守護這片土地藝術與精神富饒。

衛武營表示，九三軍人節當週演出《羅恩格林》別具意義，更是場館首次開放免費彩排，招待軍職人員、軍校學生欣賞，特別節日以優美藝文節目，撫慰國軍平日訓練備戰辛勞。

《羅恩格林》彩排於9月3日晚上6時登場，邀請軍職人員、軍校學生免費欣賞，可上OPENTIX售票系統索取電子票券，每人最多可領取2張票券，彩排當日於入場處持票券和效期內軍人或軍校學生證件即可入場。

2014年德國萊茵歌劇院演出劇照。（衛武營提供）2014年德國萊茵歌劇院演出劇照。（衛武營提供）2014年德國萊茵歌劇院演出劇照。（衛武營提供）2014年德國萊茵歌劇院演出劇照。（衛武營提供）

