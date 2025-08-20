尋貓計畫 巨大「巷仔niau」萌翻新營

巷仔niau在新營，小朋友開心合影。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南2025七夕嘉年華自8月15日至9月1日推出「尋貓計畫」，有著尖尖耳朵、白色圓滾滾的身軀與繽紛斑紋的台南特有種「巷仔niau」，正在新營文化中心旁的綠川廊道展出。

台南市文化局特別將高近一層樓的巨大「巷仔niau」搬到新營，這隻調皮小貓帶著紅線，象徵七夕幸福緣分，白天造型吸睛，夜間也有點亮投射燈，歡迎民眾來拍照找幸福。

新營文化中心推出2025夏至藝術節的「藝間店」活動，由台南傑出團隊韋瓦笛室內樂團，在嘉義市史蹟資料館昭和十八J18帶來音樂會《不安分的長笛手》；8月29日、30日則有「藝市集」及風神寶寶兒童劇團在新營文化中心旁綠川廊道舉行，融合戶外演出與夏夜文創市集，讓民眾在夜色下感受藝術與市集的迷人氛圍。

此外，自8月22日起，新營文化中心同步推出《默墨耘彩——2025松雲畫會第37屆書畫會聯展》、《吳淑婷染繪藝術創作展》與《靜謐之境——鄭雅勵水墨創作展》3檔展覽，呈現多元創作面貌，讓觀眾在音樂、劇場、市集之外，也能細細品味視覺藝術的魅力。

新營文化中心說，台南溪北在災後，許多鄉親辛苦清理家園，希望藉由藝文活動撫慰人心，為民眾帶來療癒與歡樂，歡迎來新營文化中心參加七夕嘉年華與夏至藝術節活動，與超萌「巷仔niau」相遇，留下美好回憶。

巷仔niau搬到新營文化中心展出。（文化中心提供）

