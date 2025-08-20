好消息！呂紹嘉10/3再訪新港 攜北藝大管絃樂團獻經典名作

享譽國際指揮家呂紹嘉今年1月率領青年音樂家在新港藝術高中演藝廳的演奏會。（新港文教基金會提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕 享譽國際的指揮家呂紹嘉今年1月率領近百位青年音樂家在新港藝術高中演藝廳登台，觀眾聆賞沉浸在音樂裡如癡如醉。謝幕時，全場掌聲，歡呼，久久不斷，雲門舞集創辦人林懷民還帶頭獻花，讓演員感受到嘉義人的熱情。呂紹嘉感動表示：「我演出生涯裡，沒遇過這麼熱烈的場面。」

青年音樂家在新港藝術高中演藝廳演奏結束時，雲門舞集創辦人林懷民上台獻花。（新港文教基金會提供）

在嘉義人熱情呼喚下， 呂紹嘉10月3日將帶領北藝大管絃樂團來到新港，將把台北國家音樂廳等級的高水準演奏帶到新港藝術高中音樂廳，帶來3首風格迥異的經典名作，包括充分流露樂曲深層情感的《阿萊城姑娘》第2組曲、呈現古典時期優雅與活力的《法國號協奏曲》及壓軸的柴科夫斯基《第五號交響曲》。

北藝大管絃樂團由台灣最優秀音樂系學生組成，結合弦樂、木管、銅管與打擊聲部，並與專業師資及音樂家合作。曲目涵蓋經典名作、當代創作與台灣本土委託作品，展現年輕世代的專業與創意。在享譽國際的呂紹嘉領軍下，樂團積極參與「樂無界教育計畫」。這項計畫由台積電文教基金會、國家交響樂團及北藝大於 2020 年共同創辦，透過國際大師班、跨界企畫與新音樂工作坊，為台灣培育具有國際競爭力的音樂人才。

新港專場音樂會門票8月21日起預售，主辦單位之一的新港文教基金會特別規畫「1000元藝文贊助席」，邀請關心藝文發展的朋友，共同支持在地文化與青年藝術賞析培育，成為這份美好力量的一部分。

