自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

好消息！呂紹嘉10/3再訪新港 攜北藝大管絃樂團獻經典名作

2025/08/20 14:26

享譽國際指揮家呂紹嘉今年1月率領青年音樂家在新港藝術高中演藝廳的演奏會。（新港文教基金會提供）享譽國際指揮家呂紹嘉今年1月率領青年音樂家在新港藝術高中演藝廳的演奏會。（新港文教基金會提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕 享譽國際的指揮家呂紹嘉今年1月率領近百位青年音樂家在新港藝術高中演藝廳登台，觀眾聆賞沉浸在音樂裡如癡如醉。謝幕時，全場掌聲，歡呼，久久不斷，雲門舞集創辦人林懷民還帶頭獻花，讓演員感受到嘉義人的熱情。呂紹嘉感動表示：「我演出生涯裡，沒遇過這麼熱烈的場面。」

青年音樂家在新港藝術高中演藝廳演奏結束時，雲門舞集創辦人林懷民上台獻花。（新港文教基金會提供）青年音樂家在新港藝術高中演藝廳演奏結束時，雲門舞集創辦人林懷民上台獻花。（新港文教基金會提供）

在嘉義人熱情呼喚下， 呂紹嘉10月3日將帶領北藝大管絃樂團來到新港，將把台北國家音樂廳等級的高水準演奏帶到新港藝術高中音樂廳，帶來3首風格迥異的經典名作，包括充分流露樂曲深層情感的《阿萊城姑娘》第2組曲、呈現古典時期優雅與活力的《法國號協奏曲》及壓軸的柴科夫斯基《第五號交響曲》。

北藝大管絃樂團由台灣最優秀音樂系學生組成，結合弦樂、木管、銅管與打擊聲部，並與專業師資及音樂家合作。曲目涵蓋經典名作、當代創作與台灣本土委託作品，展現年輕世代的專業與創意。在享譽國際的呂紹嘉領軍下，樂團積極參與「樂無界教育計畫」。這項計畫由台積電文教基金會、國家交響樂團及北藝大於 2020 年共同創辦，透過國際大師班、跨界企畫與新音樂工作坊，為台灣培育具有國際競爭力的音樂人才。

新港專場音樂會門票8月21日起預售，主辦單位之一的新港文教基金會特別規畫「1000元藝文贊助席」，邀請關心藝文發展的朋友，共同支持在地文化與青年藝術賞析培育，成為這份美好力量的一部分。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應