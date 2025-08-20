故宮捷克首展逢農曆7月 鍾馗、聊齋搶先曝光 對話西方神鬼傳奇

「鬼王」鍾馗遠征捷克，〈清 霏雪地套紅玻璃鍾馗鼻煙壺〉，因半透明白玻璃為胎體，點綴如雪花般的氣泡得名，瓶身雙面雕刻鍾馗形象，動靜對比鮮明。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕今年8月23日是農曆七月鬼門開，故宮百年大型海外特展「故宮文物百選及其故事」，將於9月11日在捷克國家博物館盛揭幕。適逢東方民俗的鬼月期間，因此，特別規劃了「東方的神鬼傳奇」，相關展件今天搶先曝光。

故宮指出，鬼魅無形，全憑人的意念構成，這份對神秘靈異的想像，自古以來東西方皆如此，成為文人與畫家筆下源源不絕的創作靈感。在17、18世紀的捷克民間，流傳著關於城堡幽靈、女巫與吸血鬼的傳說；同一時期的東方，則有失意文人蒲松齡創作《聊齋志異》，當中收錄491則關於山神、鬼魅、狐仙、花精與動物魂魄的故事，為人們的超現實想像開啟無限空間。

除文學故事的鬼魅，還有鎮邪護宅的神明形象。其中，鍾馗形象通常是身材魁梧，滿臉鬍鬚，身著官服，手中持劍或摺扇的中年男子，象徵驅魔鎮宅的力量。本次故宮捷克展，將展出〈清 霏雪地套紅玻璃鍾馗鼻煙壺〉，器身套上紅色玻璃，雙面雕刻鍾馗形象，其中一面鍾馗仰望天際，奔走疾行；另一面鍾馗劍指蒼穹，俯視前方，周圍襯以松柏、蝙蝠和異獸，呈現剪影般的浮雕效果，融合東方傳說意象與精湛工藝。

