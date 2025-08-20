We TAIWAN大阪落幕 日媒：沒有「台灣」的世博會被軟實力包裹

大阪古蹟地標中央公會堂外廣場，台灣表演團隊與市集，繽紛鮮明的藝術行動也點亮百攤台灣味。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部自8月2日起連續19天在日本舉辦「We TAIWAN」文化世博，由38組藝文團隊分別在大阪市區3大文化場域，呈獻129場次活動，今（20）日落幕。文化部今以新聞稿說明，3週展演共吸引20萬人次，獲日媒稱讚「沒有『台灣』的世博會，被軟實力包裹」。

在社群受到最多觀眾敲碗期待的布袋戲《伏魔英雄帖之再現白光劍》，吸引滿場觀眾，與演出者互動。（文化部提供）

文化部表示，此次在所有赴日參與展演的團隊共同努力下，讓無法在世博園區出現的「台灣」名稱，在大阪市中心以a-We背後顯眼的「We TAIWAN」高掛天空，日媒《每日新聞》更於17日的報導中，標題直指「沒有『台灣』的世博會，被軟實力包裹」；還有許多從世博夢洲園區來到「We TAIWAN」的觀眾說，「這裡就是台灣館」。

在安藤忠雄設計的VS.空間中，台灣光譜吸引民眾靜靜領略台灣文化藝術的故事。（文化部提供）

活動期間，每週都不辭辛勞代表文化部長李遠赴日出席主題之夜的文化部政次王時思說，「最高興的是聽到好多人都說這裡是世博真正的台灣館」；雖不能親赴卻時時關注的李遠則說，終戰80年後，「台灣文化不再是任何世界文明的附庸」，文化世博見證台灣人可以信心滿滿將自己的文化，透過世界博覽會展現在世人面前，並獲得喝采；李遠不僅感謝所有團隊的努力，也感謝所有對台灣最友善的日本朋友們。

文化部也預告，雖然「台灣」無法以國家之名參加世博，但取得世博授權的島嶼之聲「廟埕前的謝神戲」，將正式進入夢洲會場的戶外舞台，自8月26日起，一連3天正式演出。

