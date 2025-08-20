全國兒少陶藝獎公布 台東偏鄉月眉及北源3生獲優選

台東東河鄉北源國小學生王以謙以平時最熱愛的足球為靈感，創作陶藝獲全國兒少陶藝獎優選。（台東縣教育處提供）

〔記者黃明堂／台東報導〕新北市立鶯歌陶瓷博物館公布「2025全國兒少陶藝獎」得獎名單，台東縣共有3位學生獲優選，其中，月眉國小二年級吳承諺、劉芯瑜同學分別獲得「低年級組」優選，北源國小四年級王以謙同學則獲「中年級組」優選。

縣政府教育處指出，位於關山鎮的月眉國小積極推展多元社團，提供學生多元學習舞台，其中陶藝社深受學生喜愛。在這次比賽，吳承諺同學以作品「羽球大戰，決勝一局，全力以赴」，展露他對羽球的熱愛與拚戰精神；劉芯瑜同學的作品「溜啊溜，追著風跑」，則是表達出她從害怕跌倒到自在滑行的成長歷程。

月眉國小校長李秀琴表示，學生們以細膩的觀察力、奔放的想像力與精湛的手工藝，勇奪佳績，為校爭光，在創作中展現的專注、毅力與創造力，都是成長的重要養分。

位於東河鄉北源村的北源國小，全校僅11名學生，卻將陶藝納入「校訂課程」，讓孩子自一年級起接觸陶藝，培養超越同齡的藝術素養。首次參賽的王以謙以平時最熱愛的足球為靈感，創作出想像中「奪得世界盃足球冠軍時，得到大家歡呼的樣子」的情境作品，展現對夢想的熱情與自信。校方提到，北源國小雖地處偏遠，仍致力為學生打造多元文化與藝術的學習環境，未來也將繼續努力，讓世界看見北源的光彩。

