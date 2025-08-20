自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

全國兒少陶藝獎公布 台東偏鄉月眉及北源3生獲優選

2025/08/20 17:43

台東東河鄉北源國小學生王以謙以平時最熱愛的足球為靈感，創作陶藝獲全國兒少陶藝獎優選。（台東縣教育處提供）台東東河鄉北源國小學生王以謙以平時最熱愛的足球為靈感，創作陶藝獲全國兒少陶藝獎優選。（台東縣教育處提供）

〔記者黃明堂／台東報導〕新北市立鶯歌陶瓷博物館公布「2025全國兒少陶藝獎」得獎名單，台東縣共有3位學生獲優選，其中，月眉國小二年級吳承諺、劉芯瑜同學分別獲得「低年級組」優選，北源國小四年級王以謙同學則獲「中年級組」優選。

縣政府教育處指出，位於關山鎮的月眉國小積極推展多元社團，提供學生多元學習舞台，其中陶藝社深受學生喜愛。在這次比賽，吳承諺同學以作品「羽球大戰，決勝一局，全力以赴」，展露他對羽球的熱愛與拚戰精神；劉芯瑜同學的作品「溜啊溜，追著風跑」，則是表達出她從害怕跌倒到自在滑行的成長歷程。

月眉國小校長李秀琴表示，學生們以細膩的觀察力、奔放的想像力與精湛的手工藝，勇奪佳績，為校爭光，在創作中展現的專注、毅力與創造力，都是成長的重要養分。

位於東河鄉北源村的北源國小，全校僅11名學生，卻將陶藝納入「校訂課程」，讓孩子自一年級起接觸陶藝，培養超越同齡的藝術素養。首次參賽的王以謙以平時最熱愛的足球為靈感，創作出想像中「奪得世界盃足球冠軍時，得到大家歡呼的樣子」的情境作品，展現對夢想的熱情與自信。校方提到，北源國小雖地處偏遠，仍致力為學生打造多元文化與藝術的學習環境，未來也將繼續努力，讓世界看見北源的光彩。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應