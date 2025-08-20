2025台南藝術節10月登場 首度跨國共製《與馬利亞共舞》 韓國街舞教主也要來

跨界為英國Cold Play酷玩樂團MV編舞的韓國大叔金寶藍將來台首演。（圖由台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年秋天，台南要熱鬧翻天！「2025台南藝術節」將於10月24日至11月30日登場，超過50場表演與展覽，把整座城市變成大型藝術舞台，街頭、古蹟、市區角落都可能成為你的藝文打卡熱點。

曼奇．瑞．德望塔拉《與馬利亞共舞》。（圖由台南市府提供）

南市文化中心今日為藝術節暖身宣傳，市長黃偉哲表示，本屆藝術節集合眾多當代藝術家，舞台表演與展覽兼具創意與多樣性，從快閃街頭秀到古蹟展覽，每一場都充滿驚喜。對外地人來說，台南的表演、美食與藝術可能令人驚豔；對台南人而言，卻是生活日常的一部分。今年藝術節更將古蹟與文化資產與藝術創作互相呼應，喚醒每個人心中的藝術細胞。

請繼續往下閱讀...

「2025台南藝術節」規劃超過50場表演與展覽。（圖由台南市府提供）

藝術節主題「How Young！好樣的」，規劃五大亮點，其中「藝文一條通」從城市街頭到古蹟快閃表演，跨界創意滿分；「教育共創」教育專場優先邀請偏鄉學校，落實藝術扎根；「城市主張」以青年策展重塑台南文化場域；「台灣製造」展示當代台灣獲獎作品，創作廣度與深度兼具；「國際串聯」邀亞洲新銳藝術家首度來台，拓展國際交流視野。

「2025台南藝術節」今日在台南文化中心熱鬧宣傳。（圖由台南市府提供）

國際節目包括韓國K-Pop街舞明星Boram Kim金寶藍《跳舞吧歐巴》、日本新銳編舞家松本奈奈子《京都幻想華爾滋》，以及台南藝術節首度與享譽國際的布魯賽爾藝術節及印尼舞蹈節跨國共製《與馬利亞共舞》等。

早鳥優惠持續到8月31日，邀請全國藝文迷一起來台南，感受「好好看、好好玩、好好YOUNG」的魅力，詳情可上「台南藝術節」官網查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法