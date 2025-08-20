自由電子報
藝文 > 即時

台灣工藝前進巴黎設計展！用「漫活SLOHAS」說世界聽得懂的美學語言

2025/08/20 18:03

台灣工藝品牌即將亮相巴黎時尚家居設計展，展現島嶼的文化底蘊與創新設計。（工藝中心提供）台灣工藝品牌即將亮相巴黎時尚家居設計展，展現島嶼的文化底蘊與創新設計。（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣工藝研究發展中心將於9月4日至8日率領台灣工藝品牌，參與全球設計盛會「巴黎時尚家居設計展（Maison & Objet）」，以「Taiwan Crafts & Design（台灣工藝設計）」國家館形式亮相。此次展覽主打「漫活SLOHAS_是樂活事」，以在地思維融合慢活（SLOW）與樂活（LOHAS），倡議台灣工藝不只是技藝，更是一種生活哲學。

工藝中心主任陳殿禮指出，本次展覽串連「簡單、生活型態、原創、健康、美學、永續」六大核心價值，從S到S建構一個無限循環的「善藝」鏈結，強調工藝如何在當代生活裡回應永續、健康與美感需求。他強調，台灣工藝展現的不只是物件之美，更是貼近生活的態度與思維。

代表台灣展出的工藝品融合實用與美感，體現永續、簡約且富有靈魂的生活態度。（工藝中心提供）代表台灣展出的工藝品融合實用與美感，體現永續、簡約且富有靈魂的生活態度。（工藝中心提供）

巴黎時尚家居設計展自1995年創辦以來，為全球設計界的重要指標性展會，每年兩度吸引超過五萬名專業觀展人次，包括建築師、設計師與百貨買手等。對台灣工藝品牌而言，參展是深化國際鏈結與拓展海外市場的重要契機。

本屆「台灣工藝設計」展館涵蓋燈飾、家具、餐廚與家飾用品，運用陶瓷、金工、竹材、木藝、紙纖等多元天然材質，呈現當代設計與傳統技藝的結合。不僅回應全球設計界關注的永續趨勢，也展現台灣工藝如何在自然資源與當代設計之間，找到平衡與創新。竹材因具備再生性與強韌特質，成為跨域設計的理想素材，作品涵蓋家飾、餐廚與生活用品，將「自然共生」理念落實於日常生活。

工藝中心說明，展館同步展出多件結合陶瓷、木藝、石材、紙纖與構樹纖維的設計作品，彰顯台灣工藝複合媒材的自由度與設計轉譯力。每件作品不僅蘊含匠人的技藝溫度，更能走進市場，成為國際買家關注的生活美學解方。讓「科技島」同時被看見為「工藝島」。

