優人神鼓 X 桑布伊池上首度合作 《我回來了》回應土地與靈魂的召喚

〔記者董柏廷／台北報導〕2025池上秋收稻穗藝術節將於池上登場，今年邁入第17屆，迎來重量級跨界製作《我回來了 – 做一部作品給自己的靈魂！》。優人神鼓創辦人劉若瑀與金曲歌手桑布伊首度攜手，把大地與祖靈的聲音融入鼓聲與歌聲，帶領觀眾展開一場回歸內心、勇敢面對未來的旅程。

池上秋收稻穗藝術節由台東縣池上鄉文化藝術協會、台灣好基金會、台東縣政府、池上鄉公所與池上鄉農會共同主辦，自2009年起成為台灣最具代表性的戶外大地劇場。今年策劃的全新製作，以桑布伊的生命故事為起點，透過劉若瑀、黃誌群及優人神鼓團隊的藝術語彙，鋪陳成9章篇章，從《出發》到《慶祝》，呈現勇士的成長與心靈回歸。

台灣好基金會董事長柯文昌在啟售記者會指出，自己曾在2015年池上見證優人神鼓的演出，也在2020年聽過桑布伊唱出山林的回音，因此促成雙方合作。「能在世界巡演與滿檔演出前，讓這個全新製作於池上全球首演，對池上是一份無比珍貴的禮物。」

作品以「勇氣、信任與回家」為核心，優人神鼓以鼓聲展開天地的回應，桑布伊則以母語歌聲、鳥笛與鼻笛，交織原住民文化的厚度，讓觀眾在自然間感受與靈魂相遇的力量。

2025池上秋收稻穗藝術節將在池上稻田舞台展演，購票詳見兩廳院OPENTIX。

