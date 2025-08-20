限制級
池上秋收稻穗藝術節重磅！桑布伊唱給大地的「成年禮」 《我回來了》攜手優人神鼓10月首演
金曲歌手桑布伊將與優人神鼓合作演出《我回來了》。（好基金會提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕2025池上秋收稻穗藝術節將於池上登場，今年邁入第17屆，迎來優人神鼓與桑布伊共同創作的全新製作《我回來了 – 做一部作品給自己的靈魂！》。
「這幾年來花東歷經颱風、地震，雖然對大多數人來說可能是災難，但是我們的祖先告訴我，大自然給予的好與壞，都是大自然的禮物。」金曲歌手桑布伊今（20）日於啟售記者會上如此說道，並且將池上秋收的第17年，比喻為「一場成年禮」。
為了這次演出，桑布伊與優人神鼓團隊多次相約在新北「老泉山劇場」排練。他習慣在入山前先到土地公廟祈禱，祈求演出順利。他說，這個作品要告訴觀眾：「當你的汗滴在台灣這片土地時，土地會記住你的味道，它會給你力量與能力。」
此次演出共分9章，桑布伊將演唱9首歌曲，並親自演奏鳥笛、鼻笛、風笛等樂器，透過多重聲音層次，詮釋原住民文化裡的智慧與生命觀。他將自身經歷融入作品，把面對颱風、地震等大自然力量的生命感悟轉化為樂音，強調「大自然的好與壞，都是禮物」。
《我回來了》將於10月在池上稻田舞台首演，邀請觀眾走進秋收現場，與土地與靈魂相遇。演出詳詢OPENTIX網站。
