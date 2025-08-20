自由電子報
藝文 > 即時

「開麥啦！她們的故事，我們繼續說」影像座談交流會 敘說職場女性的性別平權史

2025/08/20 19:00

「開麥啦！她們的故事，我們繼續說」講座即日起開放報名。（國父紀念館提供）「開麥啦！她們的故事，我們繼續說」講座即日起開放報名。（國父紀念館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部所屬國立國父紀念館於113年推出了性別平權歷史漫畫《進擊吧！花漾正義》，廣獲好評，為了將口碑效益化作具體行動，持續推進博物館落實性別平權理念，國父紀念館114年與台灣國家婦女館、婦女新知基金會，於8月攜手策辦「開麥啦！她們的故事，我們繼續說——影像×漫畫×法律，她們用行動寫下的性別平權史」計畫，透過３場於台灣國家婦女館舉辦的座談交流會，讓大眾有機會更深入認識鮮有人知的性別平權歷史。

8月20日第一場座談「她們的燦爛時光－－台灣漫畫產業中的女性身影」，邀請資深編輯張曉彤、文策院內容策進處組長温淳雅與漫畫家顏惟萱共同對談，講述女性在漫畫產業的點點滴滴，從回顧1960年代起，女性漫畫家在時代浪潮中如何發揮創意與才能，代言當下女性處境，進而掀起暢銷風雲，促成「台漫」再定義的傳奇軌跡。

8月27日第二場座談「歷史重光‧正義回聲：『她們為何不能結婚』再版新書座談會」，邀請1985年臺北市第十信用合作社課長楊麗君，因結婚被迫辭職，雇主更違反約定未給付應有之退職金。呂榮海律師為此案於1986年寫下《她們為何不能結婚——十信結婚·退職金訟案評析》喚起民間對婦女工作權益的關注。2025年該書再版，邀請當事者及關注婦女權益的潘正芬、袁秀慧律師，回顧當年歷史，分享心路歷程，訴說對臺灣性別平權當下與未來的期許。

8月29日第三場座談「『不願沉默的記憶：勞工女性的抗爭路『《金鶴》紀錄片放映交流會」，將放映婦女新知基金會於2024年拍攝的紀錄片《金鶴》，致敬1987年國父紀念館服務員蔡金鶴女士為爭取女性工作權益的生命故事，當年追求正義的勇敢行動，成為《性別平等工作法》立法運動的開端，是臺灣性別平權史上的里程碑。該場講座邀請尤美女律師、台灣勞動歷史與文化學會陳柏謙秘書長，婦女新知基金會洪惠芬董事長，從婦運與工運的歷史現場出發，分享當年抗爭行動的艱辛與成就，並深入探討性工法當前的修法挑戰與未來願景。

３場講座回應台灣國家婦女館2025年主題特展「Action行動吧！臺灣落實性別平等與永續發展目標行動展演」，強調「共創未來」的理念，呼籲人人參與、攜手合作，突破現有框架，共同推動性別平等與永續發展。三場講座都免費入場，每場限額40名，報名詳詢國父紀念館官網。

