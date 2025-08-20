自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

歡慶米其林星級評鑑連年獲獎 山海樓8/26-9/25推出內用優惠

2025/08/20 19:43

山海樓在台灣米其林指南蟬聯7年1星，5度獲得綠星，特別推出平日內用優惠活動。（永豐餘生技提供）山海樓在台灣米其林指南蟬聯7年1星，5度獲得綠星，特別推出平日內用優惠活動。（永豐餘生技提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕「台灣米其林指南2025」日前公布，其中，山海樓蟬聯7年摘下1星，5度獲得綠星，為歡慶連續獲獎榮耀，山海樓8/26～9/25推出平日內用優惠活動，經典菜色優惠組合&滿額贈送隱藏菜色，只送不賣；同屬永豐餘生技旗下品牌-GREEN & SAFE真食物專賣店，8/21～8/23限時3天全通路9折優惠。

山海樓創立於2014年，致力演繹經典台菜的精緻飲食文化，圖為太平町玫瑰蝦。（永豐餘生技提供）山海樓創立於2014年，致力演繹經典台菜的精緻飲食文化，圖為太平町玫瑰蝦。（永豐餘生技提供）

山海樓於2014年創立、2018年搬遷至仁愛路現址，隔年即獲得米其林1星肯定。山海樓表示，品牌多年來始終順應時節、堅持使用台灣原生品種、友善環境的有機農作物及水產漁獲，演繹經典台菜的精緻飲食文化，並以傳承老師傅的手藝，推廣早期台灣宴席菜為己志，重現台菜繁複手路菜工藝。2019年首度摘星後，山海樓迎來更多來自世界各地旅客的探訪，大幅提升精緻台菜的國際能見度，如今連續第7年入選米其林評鑑星級餐廳，永豐餘生技董事長何奕佳與山海樓行政主廚蔡瑞郎深感榮耀。

山海樓於2019年首度摘星，圖為館內蓬萊閣包廂。（永豐餘生技提供）山海樓於2019年首度摘星，圖為館內蓬萊閣包廂。（永豐餘生技提供）

山海樓以料理呈現台灣的真滋味，圖為紅蟳極品海鮮米糕。（永豐餘生技提供）山海樓以料理呈現台灣的真滋味，圖為紅蟳極品海鮮米糕。（永豐餘生技提供）

此外，山海樓此次5度蟬聯「米其林綠星獎」，也是品牌長期致力於維護台灣永續農業價值，並堅守傳統台菜的傳承受到肯定。提到推動原生品種復育與在地食材應用，以料理呈現台灣的真滋味，永豐餘也有說不完的故事，如攜手在地品牌推廣「榮光再現 小米氣泡酒」，以屏東瑪家鄉種植的小米釀造，並將部份銷售收益投入《大武山文史再生計畫》支持原鄉史蹟保存；選用吉野一號米與台農57號地瓜釀製「吉野一號地瓜米酒」，考證歷史該米種曾被認證為「全島酒造最適米」，近年由花蓮農改場保留並扶植青農合作栽培，也被山海樓靈活應用於多道料理中；調味新生方面，以神跡酒造獨家釀製的穀物燒酎，將酒液混合古法配製的米醬注入豆腐角，經過七個月的靜置，讓豆腐角和米醬充分融合發酵，醞釀出台灣風土的迷人風味；還有，2024年底，山海樓攜手中興大學教授陳志峰，共同推動「金門土雞復育計畫」，由行政主廚蔡瑞郎與團隊歷時3個月研發，打造「金門土雞宴」。更多內容洽詢山海樓，電話：02-23513345、或詳詢GREEN & SAFE真食物專賣店官網。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

