你用過了嗎？京成電鐵Skyliner啟用AI人臉辨識進出站服務

京成電鐵Skyliner今年正式導入AI人臉辨識系統，成為訪日旅客體驗日本智慧交通的亮點。（京成電鐵提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕 日本是國人極為喜愛的旅遊國，除了暑假旅遊潮，接下來的秋天賞楓、冬季滑雪，預計又將掀起另一波旅遊潮。日本京成電鐵Skyliner為了讓外國旅客遊日更方便，今年正式導入AI人臉辨識系統，旅客搭乘Skyliner往返成田機場與東京市區，無需再出示車票或擔心遺失，只要透過「掃臉」即可快速通過閘門，享受更便捷的移動體驗。

遊客透過「掃臉」即可快速通過閘門，享受更便捷的移動體驗。（京成電鐵提供）

此次導入的人臉辨識系統已於上野、日暮里、空港第2大樓（粉紅色通道）、成田機場等4大主要車站全面啟用，旅客只需事前於官網購買「Skyliner e-ticket」並完成臉部資料註冊，到站後即可透過專用閘機辨識進站，同時列印出指定席座位票，直接登車。京成電鐵Skyliner說明，只要3步驟即可輕鬆完成：1.線上購票：於官方「Skyliner e-ticket」平台購票並註冊臉部資料。2.掃臉通關：抵達指定閘機，透過AI人臉辨識完成檢票。3.輕鬆乘車：系統即時列印指定席座位票，旅客即可順利進站。

搭乘京成電鐵Skyliner往來東京與成田機場，旅程便捷舒適。（京成電鐵提供）

值得一提的是，1人購票與註冊，即可同時帶領最多8名同行旅客共同進站。例如家庭或團體旅遊，只需1人進行人臉辨識，全員即可快速通過票閘，並獲得相鄰座位安排，大大提升旅遊便利性。不過，京成電鐵Skyliner也提醒：此服務僅限單程使用，暫不提供來回票，還有，出站時需經人工通道並出示座位票。更多相關訊詢詳詢購票連結官網（Skyliner e-ticket Face Check in Go）。

