吃過的人紛紛敲碗求買成真 會讓人想起美好山林度假的蛋黃酥開賣

北投麗禧溫泉酒店首度推出「麗禧蛋黃酥」6入禮盒，以典雅包裝承載中秋心意。（北投麗禧溫泉酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕每年到了中秋佳節，北投麗禧溫泉酒店為了向房客表達真摯心意，特別製作麗禧蛋黃酥，以象徵團圓的美味，增添中秋度假的美好氛圍。原本只送不賣，但屢屢收到房客詢問是否能購買回家做為贈禮；今年為回應這份熱情與期待，北投麗禧限量推出麗禧蛋黃酥禮盒，每盒6入裝，延續這份屬於北投麗禧的溫度與祝福，讓中秋的美好不只停留在旅程中，也能帶回家與親朋好友共享。

北投麗禧點心房師傅為蛋黃酥刷上蛋液，全程手作層層堆疊酥香。（北投麗禧溫泉酒店提供）

說起麗禧蛋黃酥誘人的秘訣，點心主廚李俊儀表示，麗禧蛋黃酥以細緻、化口性佳的日本麵粉揉合麥香濃郁的法國麵粉，製成多層次酥脆外皮，揉製過程中，加入蔗香渾厚的天然雲林虎尾糖，提升整體甜味及香氣；細緻的低糖烏豆沙內餡中，包裹蛋黃酥最重要的靈魂「屏東紅土鹹鴨蛋黃」，以58度金門高粱酒醃漬處理增加酒香與風味層次，再泡入油中靜置熟成，讓鹹蛋黃更加細緻油潤。

北投麗禧溫泉酒店手工製作的蛋黃酥禮盒，讓飯店中秋好味變成帶回家的精緻獻禮。（北投麗禧溫泉酒店提供）

此外，李俊儀強調，蛋黃酥的烘焙時間更是一大學問，麗禧蛋黃酥刻意將烘焙時間延長，讓蛋黃酥外皮能夠更酥脆，烘烤完成後再撒上英國馬爾頓海鹽，提升蛋黃酥風味。麗禧蛋黃酥自即日起開放預購至9月22日止，提貨時間為9月19日起至10月3日止，購買50盒以上95折、100盒以上享9折優惠。更多相關訊息洽詢電話02-28988888轉111、110水岸茶屋，或詳詢北投麗禧溫泉酒店官網。

