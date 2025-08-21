自由電子報
藝文 > 即時

自拍影像AI變形記！寧文個展「寧好！」拆解身體與慾望

2025/08/21 09:00

寧文〈五官盲盒測試員〉影像、裝置，尺寸依照場地而定。2024。（伊日提供）寧文〈五官盲盒測試員〉影像、裝置，尺寸依照場地而定。2024。（伊日提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕AI生成正改寫影像與語言的規則，但當AI直面「身體與慾望」時，會出現什麼樣的反應？台灣新媒體藝術家寧文個展「寧好！」即日起至8月30日在伊日藝術計劃（YIRI ARTS）登場。展覽以自拍影像為起點，透過與AI對話，幽默拆解數位時代的性別、身體與身分想像。

不同於多數以AI生成影像的創作方式，藝術家寧文先拍攝一系列「自拍半動態肖像（cinemagraph）」，再將之輸入AI系統，觀察機器如何拆解、轉譯並生成文本。他更刻意挑戰AI中的使用禁忌規範、文化偏見與語言誤讀，讓觀眾直視「機器眼中的身體」是如何被分類、誤解甚至被消音。

寧文〈壹元宇宙墮胎運動〉影像、裝置，尺寸依照場地而定。2024。（伊日提供）寧文〈壹元宇宙墮胎運動〉影像、裝置，尺寸依照場地而定。2024。（伊日提供）

伊日表示，寧文曾在Web2.0匿名平台操演各種數位身分，卻經常被系統歸類為雜訊。如今進入Web3.0的去中心化架構，他想像是否可能誕生一種新的「酷兒身體」。例如展覽作品〈D2305〉便在區塊鏈上創造「新原生身體」：短影音循環成為肉身載體，私鑰則作為基因序號，企圖暗示Web3.0時代的「數位原住民」如何自我繁衍。

「寧好！」展覽同時回應寧文的個人生命經驗，藝術家回望自小身處保守社會，對性向與性別流動的探索長期受到壓抑，透過自拍影像與AI文本的交錯，將自我歷程與數位社會連結，更藉此邀請觀眾重新思考身分、慾望與身體政治的多重樣貌。

「寧好！」展以自拍影像為起點，透過與AI對話，拆解數位時代的性別、身體與身分想像。（伊日提供）「寧好！」展以自拍影像為起點，透過與AI對話，拆解數位時代的性別、身體與身分想像。（伊日提供）

此次展覽記錄藝術家對「新媒體、身體與慾望」的觀察，包括科技奇點、鏈上種族分類、自媒體下的情慾資本，以及AI道德規範的限制與漏洞，展覽不單是一場自我實驗，更是一道邀請觀眾打開理解數位社會如何建構性別身體的入口。

