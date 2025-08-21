自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

旅美小提琴家與桃園東興國中弦樂團醫院公益演出 撫慰病患心靈

2025/08/21 14:08

中醫大新竹附醫院長陳自諒（右2）感謝桃園市立東興國中與旅美小提琴家鄭逸豪（右1）公益演出，用弦樂柔美之音撫慰人心。（記者廖雪茹攝）中醫大新竹附醫院長陳自諒（右2）感謝桃園市立東興國中與旅美小提琴家鄭逸豪（右1）公益演出，用弦樂柔美之音撫慰人心。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕桃園市立東興國中弦樂團今年以「躍動3」為主題，推廣音樂公益活動，特別攜手旅美小提琴家鄭逸豪前往中國醫藥大學新竹附設醫院，演出7首經典曲目；院長陳自諒感謝公益演出，用弦樂柔美之音撫慰人心，讓患者和家屬的心靈得到平靜與共鳴。

東興國中弦樂團指導老師許鳳蟬表示，旅美小提琴家鄭逸豪考上美國費城寇蒂斯音樂學院第1屆碩士班，2023年獲得第35屆奇美藝術音樂獎，演出經歷非常豐富。今年「灣聲國際音樂大賽」，鄭逸豪在「小提琴組」奪下冠軍寶座，不僅讓首獎留台灣，還同時獲得最佳人氣獎。

這次鄭逸豪與東興國中弦樂團的聯合展演，一共演出《歡樂頌》、威風凜凜、山大王、英國組曲、哈利波特神鬼奇航帕格尼尼第一號小提琴協奏曲等7首曲目，其中，帕格尼尼小提琴協奏曲精湛的演出，獲得就診患者和陪同家屬的熱烈迴響，享受1場音樂會等級的心靈饗宴。

中醫大新竹附醫執行長張宜真感謝東興國中弦樂團跨縣市的音樂公益之旅，讓學生發揮專長，將音樂帶入醫院，貢獻一己能力。鄭逸豪則表示，很開心連續3年來到醫院公益演出，音樂無國界，是撫慰人心的最佳良藥。

