嘉大志工服務偏鄉 夏令營帶領學童走進文學世界

2025/08/21 14:05

志工引領學童走進文學世界。（嘉大提供）志工引領學童走進文學世界。（嘉大提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立嘉義大學30位農藝志工夥伴服務偏鄉學童，於8月19日至今天在嘉義縣竹崎鄉龍山國小舉辦「水中月‧紅中夢‧繁華落盡誰是英雄！夏令營 」活動，引導學童了解三大名著「紅樓夢、西遊記、水滸傳」及其他經典故事，提升小朋友對文學的興趣，並培養基礎閱讀能力。

嘉義大學農藝志工在竹崎鄉龍山國小舉辦夏令營。（嘉大提供）嘉義大學農藝志工在竹崎鄉龍山國小舉辦夏令營。（嘉大提供）

指導老師侯金日表示，嘉大農藝志工隊自2002年1月服務嘉義縣中埔鄉社口國小，已有23年服務歷史，服務範圍有嘉義縣、雲林縣、台南市山區、平原與海邊小學超過52所。

活動總召施雅文表示，營隊透過生動有趣的方式，有遊戲、戲劇、手作等互動活動，讓學童在輕鬆愉快的氛圍中了解古人生活，並結合文化、環保、有機、益智、趣味、故事等多面向的知識與活動，有玩玩乒乓球、彈珠、比手畫腳、手握小拼圖，還利用生活廢紙製作風箏、放風箏；食農教育教學教小朋友進行搓愛玉與蚊香製作，用竹崎常見的植物有機愛玉與艾草製作清涼可口的愛玉冰，還有實用的艾草蚊香。

活動經費獲教育部、清誠教育基金會、財團法人蕭登旺教育基金會、嘉大課外活動組與農糧署經費補助，蕭登旺教育基金會董事長蕭文億帶來經費並致贈營隊學童紀念品；龍山國小校長翁瑞隆感謝嘉大志工到校服務，將快樂與知識帶給該校學童。

嘉大農藝志工寒暑假辦營隊已有23年。（嘉大提供）嘉大農藝志工寒暑假辦營隊已有23年。（嘉大提供）

