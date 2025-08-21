小翠出國 肉形石12月帶雞、鴨到蘭陽平原出遊去

「勁水國寶：故宮×蘭博特展」，將由人氣國寶〈肉形石〉領軍，12月前進東台灣。（ 故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「故宮國寶出遊去」將於12月首度前進東台灣。國立故宮博物院院長蕭宗煌今（21）日與宜蘭縣代理縣長林茂盛代表簽署合作約定，將共同策劃並於蘭陽博物館推出「勁水國寶：故宮×蘭博特展」，展期自12月23日至明（2026）年3月22日。

故宮院長蕭宗煌（右）與宜蘭縣代理縣長林茂盛（左）共同簽署展覽合作約定。（ 故宮提供）

故宮說明，「勁水國寶」特展由故宮與蘭陽博物館共同策劃，以「水」為主題，精選15件故宮珍藏，搭配宜蘭縣內15件珍貴的史前出土文物共同展出。蕭宗煌表示，在行政院核定「新故宮計畫」的支持下，故宮持續推動「故宮國寶出遊去」專案，與各縣市地方政府合作，將文物典藏分享至地方館所展出，實踐文化資源共享。

超可愛宋至元〈玉鴨〉也將同行。（ 故宮提供）

林茂盛則表示，此次合作歷經2年多籌備，展覽不僅彰顯文物藝術價值，更映照宜蘭先民對美感追求與生活智慧的傳承，讓鄉親在家門口親炙世界級文物之美，也讓旅人重新發現蘭陽深厚而獨特的文化底蘊。

旅伴還有明成化〈鬥彩雞缸杯〉。（ 故宮提供）

故宮精選的院藏文物，由人氣國寶〈清肉形石〉領軍，搭配〈宋至元玉鴨〉、〈明成化鬥彩雞缸杯〉、〈清霽青釉描金游魚圖轉心瓶〉等展品，涵蓋山水玉雕、田園與水景紋飾瓷器，以及栩栩如生的藝術珍品，映照宜蘭水脈交織出的「山•海•田」意境，展現「好山好水」孕育的豐饒物產。

