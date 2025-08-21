竹縣文化局首辦創意文化領調 邀大家全新體驗養神豬文化

新竹縣政府文化局近日也在美術館推出創意神豬撲滿，發動「文化領調」，讓更多人認識傳統義民祭典。（竹縣府官網提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府文化局近日出現另一種創意義民祭典！結合「北埔中元藝民祭」舉辦認養神豬「福氣」捐款做公益活動，首辦「文化領調」，在美術館擺放以彩球裝扮、名為「福氣」的創意神豬撲滿，即日起到下週五（29日）前供民眾捐款，仿效義民祭領取調單，自由認領擔任「調首」，讓傳統的義民文化祭典有了劃時代的薪傳新方法。

文化局長朱淑敏說，「福氣」身上貼有2張紅榜，參訪民眾跟該局同仁們可各自捐錢認領：觀音、福德、平安、進財、添丁等「調首」職務，彼此分工合作，這就是他們首創的「文化領調」，帶大家用新時代的做法養神豬、辦祭典，體驗古老祭典的「養神豬」、「領調」文化意涵，活動結束後，「福氣」收穫的現金則將全數捐做公益使用。

朱淑敏說，義民祭典傳承迄今已237年，每年由桃竹3縣市20個鄉鎮市區組成15大聯庄輪流主辦。籌備過程需要相當多的人力跟物力，參與祭典者除了捐錢也各自認領工作，這樣的過程就被稱為「領調」。

由於愈來愈多年輕一代、或大新竹的新居民不認識「領調」的意涵，他們便推出前述活動，由文化局員工帶著「福氣」繞境局內各館舍，並仿效製作「調單」，給各界有意願者都來領調。

至於這個「文化調單」是該局志工隊長王德泉用書法做成，圖書館、美術館、縣史館、演藝廳以及竹北新瓦屋客家文化保存區都是輪值庄頭，朱淑敏擔任爐主綜理祭典，副局長郭秋燕、祕書鄧玉鳳則擔任「經理首」以協理祭典。

