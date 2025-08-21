自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

竹縣文化局首辦創意文化領調 邀大家全新體驗養神豬文化

2025/08/21 14:11

新竹縣政府文化局近日也在美術館推出創意神豬撲滿，發動「文化領調」，讓更多人認識傳統義民祭典。（竹縣府官網提供）新竹縣政府文化局近日也在美術館推出創意神豬撲滿，發動「文化領調」，讓更多人認識傳統義民祭典。（竹縣府官網提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府文化局近日出現另一種創意義民祭典！結合「北埔中元藝民祭」舉辦認養神豬「福氣」捐款做公益活動，首辦「文化領調」，在美術館擺放以彩球裝扮、名為「福氣」的創意神豬撲滿，即日起到下週五（29日）前供民眾捐款，仿效義民祭領取調單，自由認領擔任「調首」，讓傳統的義民文化祭典有了劃時代的薪傳新方法。

文化局長朱淑敏說，「福氣」身上貼有2張紅榜，參訪民眾跟該局同仁們可各自捐錢認領：觀音、福德、平安、進財、添丁等「調首」職務，彼此分工合作，這就是他們首創的「文化領調」，帶大家用新時代的做法養神豬、辦祭典，體驗古老祭典的「養神豬」、「領調」文化意涵，活動結束後，「福氣」收穫的現金則將全數捐做公益使用。

朱淑敏說，義民祭典傳承迄今已237年，每年由桃竹3縣市20個鄉鎮市區組成15大聯庄輪流主辦。籌備過程需要相當多的人力跟物力，參與祭典者除了捐錢也各自認領工作，這樣的過程就被稱為「領調」。

由於愈來愈多年輕一代、或大新竹的新居民不認識「領調」的意涵，他們便推出前述活動，由文化局員工帶著「福氣」繞境局內各館舍，並仿效製作「調單」，給各界有意願者都來領調。

至於這個「文化調單」是該局志工隊長王德泉用書法做成，圖書館、美術館、縣史館、演藝廳以及竹北新瓦屋客家文化保存區都是輪值庄頭，朱淑敏擔任爐主綜理祭典，副局長郭秋燕、祕書鄧玉鳳則擔任「經理首」以協理祭典。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應