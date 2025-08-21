自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

用借閱點數競標好禮 12/6永康新總館舉行拍賣會（影音）

2025/08/21 15:07

南美館董事長游文玫帶著拍賣槌出席記者會，任內封槌的她，為了公益，12月將再擔任拍賣官。（記者劉婉君攝）南美館董事長游文玫帶著拍賣槌出席記者會，任內封槌的她，為了公益，12月將再擔任拍賣官。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕將圖書借閱點數變成拍賣競標籌碼！台南市立圖書館12月將首度推出「閱讀豪門——書富比拍賣會」，台灣首位擁有海峽兩岸專業執照的女性拍賣官—台南市美術館董事長游文玫，將擔任活動的拍賣官，讀者只要累積滿300點的借閱點數，就可報名參加，競標包括住宿券、限量禮盒、行李箱等約百件好禮。

南市圖「Wow愛讀冊APP」迄今已累計超過20萬次下載，今年初並新增借書集點功能，取代傳統紙本集點卡，館方預計將於12月6日在永康新總館閱之森公園舉行書富比拍賣會，讓民眾樂享閱讀，還能把點數延伸到生活享受。

南市圖與台南老爺行旅合作 ，在飯店大廳設置「書富比精選好書」樂讀書箱，供住宿旅客借閱。（記者劉婉君攝）南市圖與台南老爺行旅合作 ，在飯店大廳設置「書富比精選好書」樂讀書箱，供住宿旅客借閱。（記者劉婉君攝）

南市圖館長楊馥菱表示，活動結合台南老爺行旅、台南晶英酒店、萬國通路、凌網知識等企業，提供自家的商品做為當天的競標品，並請來游文玫擔任拍賣官，讓民眾也能親身體驗拍賣場上獨特的競價流程與緊張氛圍。活動將於11月1日至14日開放線上報名，並於11月28日前寄發入場通知，希望吸引更多市民到圖書館借書集點，愛上閱讀及圖書館。

游文玫今（20）日帶著拍賣槌參加記者會，她說，接下南美館董事長一職後，為了避嫌，決定在2年任期內將封槌，此次將為了公益再度拿出拍賣槌，鼓勵大家多閱讀，也推廣拍賣知識。

南市圖結合在地企業，將於12月舉辦書富比拍賣會，讓讀者將借閱點數變成競標籌碼。（記者劉婉君攝）南市圖結合在地企業，將於12月舉辦書富比拍賣會，讓讀者將借閱點數變成競標籌碼。（記者劉婉君攝）

