藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

文化部115年度預算300億 李遠：將努力尋求立院不分黨派委員支持

2025/08/21 15:11

行政院今（21）日通過115年度中央政府總預算案，文化部長李遠表示，將努力尋求立院不分黨派委員支持。（資料照，記者凌美雪攝）行政院今（21）日通過115年度中央政府總預算案，文化部長李遠表示，將努力尋求立院不分黨派委員支持。（資料照，記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕行政院今（21）日通過115年度中央政府總預算案，其中，文化部主管預算編列297億元（加計文化發展基金等約300億元），與114年行政院送請立法院審議預算數290億元（加計前瞻為304億元），增加約7億元；與114年經立法院三讀通過的法定預算數279億元，增加約18億元。但須與中央政府總預算一併送請立法院審議。

文化部長李遠表示，特別感謝中央對文化部的全力支持，在《財政收支劃分法》實施及包含前瞻計畫等特別預算屆期情況下，仍然維持文化部及支持地方文化建設的預算規模，畢竟文化建設是不分中央與地方。文化部也將努力與立法院不分黨派委員溝通與尋求支持，期盼共同以文化團結台灣，並讓世界更加看見台灣。

文化部說明，115年度預算整體編列重點特別考量國際情勢、國內災後重建及文化產業實際需求，對內將透過文化產業發展與文化展演（會）規模，以擴大內需；對外則將持續支持台灣文化內容走向國際，並延續巴黎文化奧運、大阪文化世博及與外交部共同合作的「歐洲台灣文化年」等經驗，幫助台灣團隊登上國際舞台，拓展「文化外交」的機會。

