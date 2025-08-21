自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

13-15歲文化幣 明年新規劃 有機會擴大發放

2025/08/21 15:36

文化部115年度預算也包括「文化幣」新的規劃。（文化部提供）文化部115年度預算也包括「文化幣」新的規劃。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕行政院今（21）日通過115年度中央政府總預算案，包括文化部主管預算上看300億元，文化部長李遠除感謝中央讓文化預算不縮水，也表達將尋求立院不分黨派立委支持的誠意；明年度預算中，備受青少年族群歡迎的「文化幣」，也有新的規劃。

李遠表示，文化部自112年起發放18-21歲、113年16-22歲文化禮金，每人1200點，創下90%的領取率，以113年人數計算，約計130萬名青年受惠，而透過他們的消費，共增加逾15億的藝文產業商機。

文化部說明，今年起試辦13-15歲600點，至今整體領取率已達73%，預估年底也將達到90%以上。總計明年度若預算獲得支持，13-22歲共有200萬青年的1200點文化幣，不但將直接挹注如出版、表演藝術、電影等多項文化產業，也將培養更多台灣青少年參與及體驗文化活動。

李遠說，「這樣潛移默化所帶來的影響極為深遠，向下扎根的文化消費習慣，也有助於創造未來更大的文化經濟規模」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應