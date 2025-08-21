限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
13-15歲文化幣 明年新規劃 有機會擴大發放
文化部115年度預算也包括「文化幣」新的規劃。（文化部提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕行政院今（21）日通過115年度中央政府總預算案，包括文化部主管預算上看300億元，文化部長李遠除感謝中央讓文化預算不縮水，也表達將尋求立院不分黨派立委支持的誠意；明年度預算中，備受青少年族群歡迎的「文化幣」，也有新的規劃。
李遠表示，文化部自112年起發放18-21歲、113年16-22歲文化禮金，每人1200點，創下90%的領取率，以113年人數計算，約計130萬名青年受惠，而透過他們的消費，共增加逾15億的藝文產業商機。
請繼續往下閱讀...
文化部說明，今年起試辦13-15歲600點，至今整體領取率已達73%，預估年底也將達到90%以上。總計明年度若預算獲得支持，13-22歲共有200萬青年的1200點文化幣，不但將直接挹注如出版、表演藝術、電影等多項文化產業，也將培養更多台灣青少年參與及體驗文化活動。
李遠說，「這樣潛移默化所帶來的影響極為深遠，向下扎根的文化消費習慣，也有助於創造未來更大的文化經濟規模」。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒文章
網友回應