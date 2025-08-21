「in台南．無影藏」入圍出爐 觀眾票選來當評審

入圍影片《尋找太師》。（圖由台南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第6屆「in台南．無影藏——2025台南市文化資產影像競賽」，20部精采入圍影片正式出爐。這次特別規畫「觀眾票選」獎項，將在台南文化中心首映，邀請觀眾一同看片參與評選，創作者分享心得，成了另類實境秀。

本屆參賽作品類型橫跨紀錄、動畫、劇情、實驗與網路節目類型，內容包含醮典、藝陣、傳統工藝與表演藝術、眷村文化、自然地景、地方信仰、老藥房與布庄故事、西拉雅族文化等。

在81件參賽作品中，20件入圍影片脫穎而出，含紀錄類《尋祖祭歌：北頭洋的回聲》、《尋找太師》、《踏溯台江十六寮文化路徑》、《步上雲霄》、《老藥房》、《信二竹藝》、《武動青春》、《門外的家人》、《忠義濟中壇》、《百足真人—西港香蜈蚣陣》、《豬與羊：日照下的信仰》、《地平線的四草飼料行》、《做伙鬥陣》、《以道成冠：藝師郭春福》、《坤炎師》；動畫類《好好拜拜》、《棉被山》；劇情類《記憶中的衫》、《月老的安排》2部；實驗類《27》。

南市文化局長黃雅玲表示，為鼓勵全民一起參與文資影像的創作及觀賞，規畫「觀眾票選」獎項，將於9月20、21日於台南文化中心首映20部入圍作品，歡迎關心文資議題、喜愛影像創作的朋友，共同來票選出你心中的最佳影片。

頒獎典禮則將於9月27日在台南市美術館2館跨域展演廳登場，正式揭曉9部得獎影片，「觀眾票選獎」影片也將於當天揭曉。

