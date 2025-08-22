自由電子報
藝文 > 即時

「聽見零雨」跨界企劃發表 羅思容與4大樂團共譜詩歌新聲

2025/08/22 08:00

羅思容（左起）、零雨與童子賢「聽見零雨」發表會上合影。（目宿媒體提供）羅思容（左起）、零雨與童子賢「聽見零雨」發表會上合影。（目宿媒體提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣重要女性詩人零雨的全新詩歌跨界企劃「聽見零雨」於昨（21）日舉行發表會，現場由主持人馬世芳帶領，金曲歌后羅思容及四大獨立樂團草莓救星、緩緩Huan Huan、OVDS與庵心自在所，共同以零雨詩作為靈感，創作專輯與單曲，展現文學與音樂的多重可能。

長期隱身文壇的零雨難得現身，並在現場向支持者致意。她表示，創作是人類原始的信仰，使生命更加豐盛。她提到〈女兒〉組詩最初於2020年發表，後來引起羅思容關注，並延續成為專輯《女兒的九十九種藍》的發想，「創作是一件費心力且漫長的事，但也因而成就了這次難得的跨界合作。」

「聽見零雨」發表會上，羅思容（左）為台灣女兒唱出動人詩歌（目宿媒體提供）「聽見零雨」發表會上，羅思容（左）為台灣女兒唱出動人詩歌（目宿媒體提供）

羅思容談及初次讀到〈女兒〉詩作的震動，形容那一夜彷彿被牽引進入詩中女兒們的命運，並在短時間內完成十首歌曲譜曲。她表示，這張專輯不僅是女兒之歌，也是女性之歌、母親之歌，期待引起更多共鳴。目前專輯首支MV〈牙牙學語的女兒K〉已經上架。

此次企劃由持續致力於推廣文學、拍攝紀錄片「他們在島嶼寫作」系列的目宿媒體執行，同時邀請四組樂團改編零雨詩作，草莓救星以〈頭城——悼F〉轉化為如同火車般節奏的音樂，象徵記憶與思念；緩緩Huan Huan的〈缺口——寄W〉則探討人與人之間的溝通困境；OVDS創作〈特技家族〉，呼應九零年代共同經驗，表現情感的共振；庵心自在所則將〈槿花〉改編成台語藍調曲式，展現詩句在音樂中長出的新形態。目前草莓救星與緩緩的MV已經上線，其餘將於9月26日及10月9日陸續推出。

