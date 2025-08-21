自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

玩聚場藝術節打破觀演界線 「視覺甜蜜點」空間領域全展開

2025/08/21 21:28

嚎哮排演在「2025玩聚場藝術節｜甜蜜點 SWEET SPOT」記者會上以脫口秀串場主持。（Ogawa攝、C-LAB提供）嚎哮排演在「2025玩聚場藝術節｜甜蜜點 SWEET SPOT」記者會上以脫口秀串場主持。（Ogawa攝、C-LAB提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣當代文化實驗場C-LAB主辦的「2025玩聚場藝術節」將於8月23日至24日舉行。今年以「甜蜜點 Sweet Spot」為題，策展人陳侑汝希望觀眾能從被動的觀看者，轉變為主動的參與者。其中「視覺甜蜜點」系列，以打破傳統舞台界線為核心，設計8場沉浸式演出，邀請觀眾自由遊走，發現屬於自己的觀看節奏。

《秘密集會：愛的繼承者》以幽默諷刺性的手法，描繪一場關於愛與信念的隱秘聚會。（C-LAB提供）《秘密集會：愛的繼承者》以幽默諷刺性的手法，描繪一場關於愛與信念的隱秘聚會。（C-LAB提供）

C-LAB執行長謝翠玉今（21）日於記者會中表示，玩聚場藝術節精神在於互動與交流，現場是最能感受能量的場域。今年的「視覺甜蜜點」嘗試重新定義觀演關係，讓觀眾用行動決定自己看到的作品樣貌。

《樂福福利社》的演出中，販賣部小弟迎戰炎夏，在回憶與現實之間，帶來一段關於人情味與家族記憶的生活小劇場。（C-LAB提供）《樂福福利社》的演出中，販賣部小弟迎戰炎夏，在回憶與現實之間，帶來一段關於人情味與家族記憶的生活小劇場。（C-LAB提供）

「視覺甜蜜點」規劃「六分甜，一人一點，不保證對齊」系列，兩天共八場演出，橫跨通信分隊兩層樓空間。作品包括官建蓁《樂福福利社》、蕭東意《秘密集會：愛的繼承者》、吳璟賢《移動島嶼》、許照慈與友情超人們《心律不整》、玲瓏全勤身創作社與林方方《我夢了一個我》，以及王珩《自檢測我3-6分鐘：Time Lapse》。另有「明白實驗所 Ming Baï Lab」帶來的《13號兒童樂園》，以舞蹈、影像與聲響交錯，搭配紀實影像與田調素材，營造既真實又超現實的遊樂場氛圍。

《自檢測我3-6分鐘：Time Lapse》邀請觀眾進入ADHD的時間世界，透過肢體演繹探問專注與時間錯置的身體感受。（C-LAB提供）《自檢測我3-6分鐘：Time Lapse》邀請觀眾進入ADHD的時間世界，透過肢體演繹探問專注與時間錯置的身體感受。（C-LAB提供）

策展團隊指出，「視覺甜蜜點」不僅是觀看舞台，而是觀眾在行走、停留和互動中的選擇，構成演出的核心。這次嘗試打破既有的「台上—台下」模式，讓藝術與觀眾彼此成為作品的一部分。所有演出與活動皆免費參與，詳詢玩聚場藝術節官網。

明白實驗所在《13號兒童樂園》中透過老照片與史料比對，並進行田野調查，將其轉譯為影像裝置、身體展演、聲響物件，反思台灣當代「遊樂」記憶新意象。（C-LAB提供）明白實驗所在《13號兒童樂園》中透過老照片與史料比對，並進行田野調查，將其轉譯為影像裝置、身體展演、聲響物件，反思台灣當代「遊樂」記憶新意象。（C-LAB提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應