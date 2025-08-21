玩聚場藝術節打破觀演界線 「視覺甜蜜點」空間領域全展開

嚎哮排演在「2025玩聚場藝術節｜甜蜜點 SWEET SPOT」記者會上以脫口秀串場主持。（Ogawa攝、C-LAB提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣當代文化實驗場C-LAB主辦的「2025玩聚場藝術節」將於8月23日至24日舉行。今年以「甜蜜點 Sweet Spot」為題，策展人陳侑汝希望觀眾能從被動的觀看者，轉變為主動的參與者。其中「視覺甜蜜點」系列，以打破傳統舞台界線為核心，設計8場沉浸式演出，邀請觀眾自由遊走，發現屬於自己的觀看節奏。

《秘密集會：愛的繼承者》以幽默諷刺性的手法，描繪一場關於愛與信念的隱秘聚會。（C-LAB提供）

C-LAB執行長謝翠玉今（21）日於記者會中表示，玩聚場藝術節精神在於互動與交流，現場是最能感受能量的場域。今年的「視覺甜蜜點」嘗試重新定義觀演關係，讓觀眾用行動決定自己看到的作品樣貌。

《樂福福利社》的演出中，販賣部小弟迎戰炎夏，在回憶與現實之間，帶來一段關於人情味與家族記憶的生活小劇場。（C-LAB提供）

「視覺甜蜜點」規劃「六分甜，一人一點，不保證對齊」系列，兩天共八場演出，橫跨通信分隊兩層樓空間。作品包括官建蓁《樂福福利社》、蕭東意《秘密集會：愛的繼承者》、吳璟賢《移動島嶼》、許照慈與友情超人們《心律不整》、玲瓏全勤身創作社與林方方《我夢了一個我》，以及王珩《自檢測我3-6分鐘：Time Lapse》。另有「明白實驗所 Ming Baï Lab」帶來的《13號兒童樂園》，以舞蹈、影像與聲響交錯，搭配紀實影像與田調素材，營造既真實又超現實的遊樂場氛圍。

《自檢測我3-6分鐘：Time Lapse》邀請觀眾進入ADHD的時間世界，透過肢體演繹探問專注與時間錯置的身體感受。（C-LAB提供）

策展團隊指出，「視覺甜蜜點」不僅是觀看舞台，而是觀眾在行走、停留和互動中的選擇，構成演出的核心。這次嘗試打破既有的「台上—台下」模式，讓藝術與觀眾彼此成為作品的一部分。所有演出與活動皆免費參與，詳詢玩聚場藝術節官網。

明白實驗所在《13號兒童樂園》中透過老照片與史料比對，並進行田野調查，將其轉譯為影像裝置、身體展演、聲響物件，反思台灣當代「遊樂」記憶新意象。（C-LAB提供）

