２日限定！玩聚場藝術節「聽覺甜蜜點」 多元音樂與廣播創造「新聲」

《一日大一寸》以富有畫面感的音樂敘事，展現一天中情緒起伏與心靈軌跡悄然增長的故事。（C-LAB提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣當代文化實驗場C-LAB主辦的「2025玩聚場藝術節」將於8月23日、24日登場。今年主題「甜蜜點 Sweet Spot」聚焦觀眾5感體驗，其中「聽覺甜蜜點」在C-LAB戶外未來廣場展開，規劃多場音樂、廣播與聲音實驗，為夏末台北帶來不同氛圍。策展人陳侑汝表示，聲音有穿透與連結的力量，能讓觀眾在同一場域中共享不同情緒。今年「聽覺甜蜜點」邀請跨國與跨領域音樂人，探索聲音如何引領身體與情感流動。

《善嵐慶女來！Live！》結合Podcast與玩聚場藝術節的精神，帶來多元對話與現場互動，打造獨一無二的文化體驗。（C-LAB提供）

節目包括來自印尼萬隆的DJ IrfanPopish，以《甜蜜一夏》混搭東亞與東南亞流行、搖滾、雷鬼、波薩諾瓦等音樂，創造跨地域的聲音拼貼；演員兼歌手吳靜依則以《一日大一寸》呈現夏日午後氛圍，營造半夢半醒的音樂場景；「噢探戈 探戈五重奏」推出《準備好，就探戈！》，邀請觀眾在音樂節奏引導下自由律動。

請繼續往下閱讀...

此外，Podcast節目「善嵐慶女」主持人更將於現場帶來廣播劇，另有藝術家對談型的才藝班及即時Live廣播，嘗試以多元形式呈現聲音的開放性。

《準備好，就探戈！》邀請民眾在草地上感受阿根廷探戈音樂，無需舞技隨節奏自在起舞。（C-LAB提供）

C-LAB指出「聽覺甜蜜點」不僅是音樂表演，更是透過聲音與人群互動，營造臨場氛圍。不同作品在同一場域交錯，觀眾可隨時進出，選擇屬於自己的聆聽節奏。所有節目皆免費參加，詳詢玩聚場藝術節官網與臉書專頁。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法