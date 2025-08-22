自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

２日限定！玩聚場藝術節「聽覺甜蜜點」 多元音樂與廣播創造「新聲」

2025/08/22 09:00

《一日大一寸》以富有畫面感的音樂敘事，展現一天中情緒起伏與心靈軌跡悄然增長的故事。（C-LAB提供）《一日大一寸》以富有畫面感的音樂敘事，展現一天中情緒起伏與心靈軌跡悄然增長的故事。（C-LAB提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣當代文化實驗場C-LAB主辦的「2025玩聚場藝術節」將於8月23日、24日登場。今年主題「甜蜜點 Sweet Spot」聚焦觀眾5感體驗，其中「聽覺甜蜜點」在C-LAB戶外未來廣場展開，規劃多場音樂、廣播與聲音實驗，為夏末台北帶來不同氛圍。策展人陳侑汝表示，聲音有穿透與連結的力量，能讓觀眾在同一場域中共享不同情緒。今年「聽覺甜蜜點」邀請跨國與跨領域音樂人，探索聲音如何引領身體與情感流動。

《善嵐慶女來！Live！》結合Podcast與玩聚場藝術節的精神，帶來多元對話與現場互動，打造獨一無二的文化體驗。（C-LAB提供）《善嵐慶女來！Live！》結合Podcast與玩聚場藝術節的精神，帶來多元對話與現場互動，打造獨一無二的文化體驗。（C-LAB提供）

節目包括來自印尼萬隆的DJ IrfanPopish，以《甜蜜一夏》混搭東亞與東南亞流行、搖滾、雷鬼、波薩諾瓦等音樂，創造跨地域的聲音拼貼；演員兼歌手吳靜依則以《一日大一寸》呈現夏日午後氛圍，營造半夢半醒的音樂場景；「噢探戈 探戈五重奏」推出《準備好，就探戈！》，邀請觀眾在音樂節奏引導下自由律動。

此外，Podcast節目「善嵐慶女」主持人更將於現場帶來廣播劇，另有藝術家對談型的才藝班及即時Live廣播，嘗試以多元形式呈現聲音的開放性。

《準備好，就探戈！》邀請民眾在草地上感受阿根廷探戈音樂，無需舞技隨節奏自在起舞。（C-LAB提供）《準備好，就探戈！》邀請民眾在草地上感受阿根廷探戈音樂，無需舞技隨節奏自在起舞。（C-LAB提供）

C-LAB指出「聽覺甜蜜點」不僅是音樂表演，更是透過聲音與人群互動，營造臨場氛圍。不同作品在同一場域交錯，觀眾可隨時進出，選擇屬於自己的聆聽節奏。所有節目皆免費參加，詳詢玩聚場藝術節官網與臉書專頁。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應