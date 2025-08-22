繡畫、補襪、製明信片！玩劇場藝術節「觸覺甜蜜點」探索雙手的力量

《遊樂印象——動物寫真帖工作坊》邀請民眾透過老照片與故事，重溫動物園與兒童樂園的共同記憶。（C-LAB提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣當代文化實驗場C-LAB將於8月23日至24日舉辦「2025玩聚場藝術節」，今年主題為「甜蜜點 Sweet Spot」，聚焦觀眾5感參與。其中「觸覺甜蜜點」以工作坊為主，邀請觀眾透過手作與材質操作，重新感受物件與創作的溫度。

C-LAB表示「觸覺甜蜜點」關注身體與材料的連結，強調透過雙手參與，將個人經驗轉化為共享創作，並藉由細膩操作體會時間流動。

請繼續往下閱讀...

《襪！補得好——補襪子工作坊》以手作修補取代丟棄，邀請大眾用針線延長襪子的生命，從腳下實踐永續生活。（C-LAB提供）

活動包含「明白實驗所 Ming Baï Lab」推出《遊樂印象——動物寫真帖工作坊》，讓參與者以記憶中的動物園與兒童樂園為靈感，創作「動物寫真帖明信片」，以情感書寫連結回憶；「Fxiii刺繡插畫」則帶來《共刺甜蜜圖｜共線共感工作坊》，參與者以針線共同完成一幅繡畫，象徵個人與集體的交織；《襪！補得好｜補襪子工作坊》則以修補物件延續壽命，傳達永續意識與生活實踐。

《共刺甜蜜圖——共線共感工作坊》中，每位參與者以一針一線貢獻自己的創作，最終完成由眾人共同編織的繡畫作品。（C-LAB提供）

C-LAB指出，作品讓觀眾透過觸覺直接參與，感受材質帶來的親密感。每一次的縫補或拼貼，都是將個人故事融入共同作品的一部分。所有工作坊均免費開放報名，相關資訊詳詢玩聚場藝術節官網。

