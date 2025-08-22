自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

繡畫、補襪、製明信片！玩劇場藝術節「觸覺甜蜜點」探索雙手的力量

2025/08/22 09:30

《遊樂印象——動物寫真帖工作坊》邀請民眾透過老照片與故事，重溫動物園與兒童樂園的共同記憶。（C-LAB提供）《遊樂印象——動物寫真帖工作坊》邀請民眾透過老照片與故事，重溫動物園與兒童樂園的共同記憶。（C-LAB提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣當代文化實驗場C-LAB將於8月23日至24日舉辦「2025玩聚場藝術節」，今年主題為「甜蜜點 Sweet Spot」，聚焦觀眾5感參與。其中「觸覺甜蜜點」以工作坊為主，邀請觀眾透過手作與材質操作，重新感受物件與創作的溫度。

C-LAB表示「觸覺甜蜜點」關注身體與材料的連結，強調透過雙手參與，將個人經驗轉化為共享創作，並藉由細膩操作體會時間流動。

《襪！補得好——補襪子工作坊》以手作修補取代丟棄，邀請大眾用針線延長襪子的生命，從腳下實踐永續生活。（C-LAB提供）《襪！補得好——補襪子工作坊》以手作修補取代丟棄，邀請大眾用針線延長襪子的生命，從腳下實踐永續生活。（C-LAB提供）

活動包含「明白實驗所 Ming Baï Lab」推出《遊樂印象——動物寫真帖工作坊》，讓參與者以記憶中的動物園與兒童樂園為靈感，創作「動物寫真帖明信片」，以情感書寫連結回憶；「Fxiii刺繡插畫」則帶來《共刺甜蜜圖｜共線共感工作坊》，參與者以針線共同完成一幅繡畫，象徵個人與集體的交織；《襪！補得好｜補襪子工作坊》則以修補物件延續壽命，傳達永續意識與生活實踐。

《共刺甜蜜圖——共線共感工作坊》中，每位參與者以一針一線貢獻自己的創作，最終完成由眾人共同編織的繡畫作品。（C-LAB提供）《共刺甜蜜圖——共線共感工作坊》中，每位參與者以一針一線貢獻自己的創作，最終完成由眾人共同編織的繡畫作品。（C-LAB提供）

C-LAB指出，作品讓觀眾透過觸覺直接參與，感受材質帶來的親密感。每一次的縫補或拼貼，都是將個人故事融入共同作品的一部分。所有工作坊均免費開放報名，相關資訊詳詢玩聚場藝術節官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應