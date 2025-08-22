限制級
豔陽下全集中呼吸！玩聚場藝術節「肢體甜蜜點」打造身心靈交流
《艷陽下的甜蜜點——YOGA SPOT》邀請民眾享受簡單伸展的瑜珈樂趣。（C-LAB提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕「2025玩聚場藝術節」將於8月23日至24日在台灣當代文化實驗場C-LAB舉辦，今年以「甜蜜點 Sweet Spot」為題，邀請觀眾以５感探索藝術。其中「肢體甜蜜點」系列活動，將透過瑜珈課程帶領參與者伸展身體、專注呼吸，體驗與自我相處的片刻。
C-LAB表示，活動邀請瑜珈老師張鎌麒與何紳漳共同主持《艷陽下的甜蜜點——YOGA SPOT》。瑜珈不在於技巧，而在於觀察與體驗身體的當下狀態，任何年齡層都能參與。
課程安排於C-LAB戶外空間舉行，讓參加者在陽光與自然環境中伸展，體驗呼吸與肌肉的節奏。策展團隊指出，「肢體甜蜜點」希望提醒觀眾，在藝術節的多元活動中，也能回到自身，專注於與身體的對話。
Ｃ-LAB指出，活動不限經驗，鼓勵民眾放下壓力，以輕鬆方式參加，感受身體律動帶來的舒緩與專注。活動免費參與，詳詢玩聚場藝術節官網及臉書專頁。
