自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

豔陽下全集中呼吸！玩聚場藝術節「肢體甜蜜點」打造身心靈交流

2025/08/22 07:30

《艷陽下的甜蜜點——YOGA SPOT》邀請民眾享受簡單伸展的瑜珈樂趣。（C-LAB提供）《艷陽下的甜蜜點——YOGA SPOT》邀請民眾享受簡單伸展的瑜珈樂趣。（C-LAB提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕「2025玩聚場藝術節」將於8月23日至24日在台灣當代文化實驗場C-LAB舉辦，今年以「甜蜜點 Sweet Spot」為題，邀請觀眾以５感探索藝術。其中「肢體甜蜜點」系列活動，將透過瑜珈課程帶領參與者伸展身體、專注呼吸，體驗與自我相處的片刻。

C-LAB表示，活動邀請瑜珈老師張鎌麒與何紳漳共同主持《艷陽下的甜蜜點——YOGA SPOT》。瑜珈不在於技巧，而在於觀察與體驗身體的當下狀態，任何年齡層都能參與。

課程安排於C-LAB戶外空間舉行，讓參加者在陽光與自然環境中伸展，體驗呼吸與肌肉的節奏。策展團隊指出，「肢體甜蜜點」希望提醒觀眾，在藝術節的多元活動中，也能回到自身，專注於與身體的對話。

Ｃ-LAB指出，活動不限經驗，鼓勵民眾放下壓力，以輕鬆方式參加，感受身體律動帶來的舒緩與專注。活動免費參與，詳詢玩聚場藝術節官網及臉書專頁。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應