我家鹿角蕨輸了！藝術家神還原超立體「植物浮雕」 療癒到不想回家

2025/08/21 23:02

雕塑藝術家林冠吟以浮雕形式描繪鹿角蕨的姿態，細膩呈現植物的葉片紋理與生長曲線。（伊日生活提供）雕塑藝術家林冠吟以浮雕形式描繪鹿角蕨的姿態，細膩呈現植物的葉片紋理與生長曲線。（伊日生活提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕在水泥叢林裡種植物，是台灣許多人生活中的小確幸。現在這份日常的綠意被搬進了藝術空間。台灣雕塑藝術家林冠吟在伊日藝術計劃 YIRI ARTS 舉辦個展「草木浮影」，結合舊窗框，透過「浮雕」手法，將鹿角蕨的各種姿態和紋理刻劃得栩栩如生。

林冠吟將植物姿態轉化為雕塑，根莖與枝葉的細節在光影交錯下栩栩如生。（伊日生活提供）林冠吟將植物姿態轉化為雕塑，根莖與枝葉的細節在光影交錯下栩栩如生。（伊日生活提供）

伊日生活 YIRI LIVING表示，展覽延續疫情期間，人們重新凝視家中植物與光影的經驗，將這份微小而強韌的生命力，化為一幅幅介於平面與立體之間的雕塑。

部分作品結合拆下的舊窗框，象徵著內與外、想像與現實的界線。（伊日生活提供）部分作品結合拆下的舊窗框，象徵著內與外、想像與現實的界線。（伊日生活提供）

有別於大型雕塑，林冠吟作品鎖定鹿角蕨，聚焦微觀經驗，部分作品特別結合舊窗框作為載體，讓觀眾透過「窗」這個符號，感受到內與外、真實與想像之間的界線。她的作品如同微型盆景，細膩呈現植物的生長韻律，並賦予其新的動態與生命力，傳遞著一種平靜而積極的生活態度，也讓這個展覽成為植物系愛好者們的朝聖地。

雕塑藝術家林冠吟以盆景世靈感，扭轉與延展植物的根、莖、葉，賦予自然元素新的動態與生命力，傳遞出平靜而積極的生活態度。（伊日生活提供）雕塑藝術家林冠吟以盆景世靈感，扭轉與延展植物的根、莖、葉，賦予自然元素新的動態與生命力，傳遞出平靜而積極的生活態度。（伊日生活提供）

「草木浮影」不求宏大敘事，而是聚焦於與植物相處的微觀經驗。邀請觀眾能在靜靜觀賞中，感受一場心靈的洗滌，現場光影交錯，雕塑身影在燈光下浮現，形塑出一種動靜相宜的空間節奏。

林冠吟2010年畢業於國立台北藝術大學美術創作研究所，她的雕塑常被形容如同縮影盆景，細膩卻蘊含動態。她擅長將根、莖、葉扭轉與延展，讓植物在作品裡不只是靜止的存在，而是帶著呼吸與韻律的生命。

